Il cantante mascherato 2021: gli indizi sulle maschere, quali sono i concorrenti?

Quali sono gli indizi sulle maschere de Il cantante mascherato 2021? Da questa sera, 29 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 torna lo show che ha stregato il pubblico televisivo e quello social in tutto il mondo. Il talent, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vede alla conduzione Milly Carlucci. Al suo fianco, in questa seconda edizione, cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry: Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. In gara nove maschere:

il Lupo

la Tigre azzurra

la Giraffa

la Pecorella

il Pappagallo

la Farfalla

il Gatto

il Baby alieno

l’Orsetto

Ma quali sono gli indizi sulle maschere de Il cantante mascherato 2021? Per ora ne abbiamo pochissimi, la produzione ha reso noto che i concorrenti “hanno interpretato oltre 120 tra film e fiction, hanno preso parte a più di 100 programmi televisivi, hanno venduto 130 milioni di dischi e hanno vinto 1 Festival di Sanremo o forse non solo uno”. La caccia al vip è iniziata!

Streaming e tv

Abbiamo visto gli indizi de Il cantante mascherato, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 29 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere clip e puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 29 gennaio 2021 Chi è il Baby alieno, la maschera de Il cantante mascherato 2021: indizi e ipotesi Chi è la Pecorella, la maschera de Il cantante mascherato 2021: indizi e ipotesi