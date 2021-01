Il cantante mascherato 2021, la giuria: ecco i giudici dello show

Da quali giudici è composta la giuria de Il cantante mascherato 2021, lo show in onda su Rai 1 dal 29 gennaio? A giudicare le esibizioni delle varie “maschere” saranno cinque giudici:

Patty Pravo

Flavio Insinna

Francesco Facchinetti

Costantino Della Gherardesca

Caterina Balivo

PATTY PRAVO

Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli (Venezia, 9 aprile 1948), è una cantante e musicista. Nella sua lunga carriera ha attraversato svariati stili musicali, reinventando continuamente la propria immagine.

FLAVIO INSINNA

Flavio Emanuele Insinna (Roma, 3 luglio 1965) è un attore, conduttore televisivo e showman. Negli ultimi anni conduce il quiz show di Rai 1 L’eredità.

FRANCESCO FACCHINETTI

Francesco Andrea Facchinetti (Milano, 2 maggio 1980) è un conduttore, cantante e dj, figlio di Roby Facchinetti dei Pooh. Dagli esordi della carriera fino al 2006 era noto con l’appellativo DJ Francesco. Dall’uscita della canzone Non cado più per un breve periodo si è fatto chiamare semplicemente Francesco.

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA

Costantino della Gherardesca, all’anagrafe Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci (Roma, 29 gennaio 1977), è un conduttore, opinionista e conduttore radiofonico. Conosciuto in particolare per la sua partecipazione come opinionista a spettacoli televisivi condotti da Piero Chiambretti, oltre alla conduzione televisiva di Pechino Express a partire dal 2013.

CATERINA BALIVO

Caterina Balivo (Napoli, 21 febbraio 1980) è una conduttrice tv (tanti i programmi in Rai) ed ex modella.

Investigatori

Non solo i giudici, nel format de Il cantante mascherato 2021 ci sono anche gli investigatori: un pool investigativo composto da 30 detective, presenti in platea, che avranno un ruolo sempre più centrale nel corso delle puntate. Anche loro dovranno cercare di indovinare l’identità dei concorrenti e, ascoltando le loro performance canore, faranno supposizioni e ipotesi, cercando di cogliere ogni indizio utile, avendo il privilegio di poter vedere la maschera dal vivo e a pochi metri di distanza.

