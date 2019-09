Il cacciatore di giganti: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 21 settembre 2019, va in onda in prima serata su Italia 1 Il cacciatore di giganti, film del 2013 per la regia di Bryan Singer e con protagonisti Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor, Bill Nighy, Ian McShane e Stanley Tucci.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Il cacciatore di giganti film: trama

Un’antica guerra riprende quando un bel giorno un giovane contadino che vive nel regno di Cloister, retto dal buon re Brahmwell, apre involontariamente una porta tra il nostro mondo e quello di una spaventosa razza di giganti. Questi, finalmente liberi di vagare sulla Terra per la prima volta dopo centinaia di anni, reclameranno i territori un tempo perduti, costringendo il giovane Jack a prendere parte alla battaglia della sua vita per fermarli.

Lottando per un regno, per i suoi abitanti e per l’amore di una principessa coraggiosa, Jack si ritroverà faccia a faccia con questi inarrestabili guerrieri che credeva esistessero solo nelle leggende, cogliendo l’occasione di diventare egli stesso una leggenda.

Il cacciatore di giganti film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Nicholas Hoult – Jack

– Jack Eleanor Tomlinson – principessa Isabelle

– principessa Isabelle Ewan McGregor – Elmont

– Elmont Stanley Tucci – Lord Roderick

– Lord Roderick Ian McShane – re Brahmwell

– re Brahmwell Bill Nighy – generale Fallon

– generale Fallon John Kassir – generale Fallon testa piccola

– generale Fallon testa piccola Eddie Marsan – Crawe

– Crawe Ewen Bremner – Wicke

– Wicke Warwick Davis – vecchio Hamm

– vecchio Hamm Simon Lowe – fratello Abel

Il cacciatore di giganti film: trailer

Ecco il trailer del film:

Il cacciatore di giganti film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Il cacciatore di giganti in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 21 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

