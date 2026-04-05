Il Borgo dei Borghi 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il programma

Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 20,55 su Rai 3 va in onda Il Borgo dei Borghi 2025, il programma di Rai Cultura che anno dopo anno conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese con i borghi più belli d’Italia che si sfidano per eleggere il più bello. Per gli appassionati del patrimonio artistico, delle grandi o piccole storie dei nostri paesi, per gli amanti delle specialità culinarie o artigianali, delle escursioni o delle feste paesane, si tratta di luoghi eccezionali da scoprire e magari visitare durante le vacanze. Al timone della gara, Camila Raznovich. Dove vedere Il Borgo dei Borghi 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 5 aprile 2026 – alle ore 20,55 su Rai 3.

Il Borgo dei Borghi 2025 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

I Borghi in gara

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il Borgo dei Borghi 2026, ma quali sono i borghi in gara? Anche quest’anno ad aspirare al titolo sono venti località, una per ciascuna regione italiana. Venti luoghi selezionati per la loro bellezza, l’architettura, per la qualità della vita. In questa edizione i borghi in gara sono: