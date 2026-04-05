Il Borgo dei Borghi 2026: quali sono, come si vota (regolamento) e streaming

Questa sera, domenica 5 aprile 2026 (giorno di Pasqua), alle ore 20,55 su Rai 3 va in onda Il Borgo dei Borghi 2026, il programma di Rai Cultura che anno dopo anno conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese con i borghi più belli d’Italia che si sfidano per eleggere il più bello. Per gli appassionati del patrimonio artistico, delle grandi o piccole storie dei nostri paesi, per gli amanti delle specialità culinarie o artigianali, delle escursioni o delle feste paesane, si tratta di luoghi eccezionali da scoprire e magari visitare durante le vacanze. Al timone della gara, ancora una volta, Camila Raznovich.

Giudici

La giuria del programma Il Borgo dei Borghi 2026 è composta da 3 noti personaggi che affiancheranno il pubblico nelle votazioni. I giurati parteciperanno alla votazione finale e saranno protagonisti della prima serata del Borgo dei Borghi. La classifica riporterà il voto del pubblico ed il giudizio espresso dai giudici secondo un criterio stabilito dal regolamento.

Il Borgo dei Borghi 2026: quali sono i borghi in gara

Ma quali soni i borghi in gara ne Il Borgo dei Borghi 2026? Anche quest’anno ad aspirare al titolo sono venti località, una per ciascuna regione italiana. Venti luoghi selezionati per la loro bellezza, l’architettura, per la qualità della vita. In questa edizione i borghi in gara sono:

Villalago (Abruzzo)

San Fele (Basilicata)

San Nicola Arcella (Calabria)

Zungoli (Campania)

Canossa (Emilia-Romagna)

Spilimbergo (Friuli-Venezia Giulia)

Nemi (Lazio)

Arenzano (Liguria)

Castellaro Lagusello (Lombardia)

Cingoli (Marche)

Guardialfiera (Molise)

Villar San Costanzo (Piemonte)

Margherita di Savoia (Puglia)

Sadali (Sardegna)

Realmonte (Sicilia)

Lucignano (Toscana)

Baselga di Pinè (Trentino-Alto Adige)

Passignano sul Trasimeno (Umbria)

Châtillon (Valle d’Aosta)

Battaglia Terme (Veneto)

Regolamento: come si vota

Ma come si vota (votare) per Il Borgo dei Borghi 2026? Qual è il regolamento? Il voto via rete è un servizio fornito e gestito dalla Rai in autonomia tecnica. Il voto potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

dalle ore 19:00 del giorno 1 marzo 2026 sul sito www.rai.it/borgodeiborghi sarà pubblicata e resa raggiungibile una pagina di presentazione dei 20 (venti) borghi in concorso per il titolo di “Borgo dei Borghi 2026”;

la pagina invita gli utenti, in un apposito spazio dedicato, a votare il proprio borgo preferito; la votazione, pertanto, potrà essere espressa dalle ore 19:00 del 1° marzo 2026 alle ore 23.59 del 22 marzo 2026;

la classifica finale e quindi la nomina del “Borgo dei Borghi 2026” viene svelata durante una “prima serata speciale” di “KILIMANGIARO”, in onda su Rai 3, salvo diverse e improrogabili esigenze artistiche e di palinsesto, domenica 5 aprile 2026.

La votazione viene chiusa domenica 22 marzo 2026 alle ore 23:59. Pertanto, successivamente alle ore 23:59 del 22 marzo 2026 non sarà più tecnicamente possibile esprimere il proprio voto.

Streaming e tv

Dove vedere Il Borgo dei Borghi 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 5 aprile 2026 – alle ore 20,55 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.