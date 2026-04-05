Il Borgo dei Borghi 2026, quali sono quelli in gara oggi, 5 aprile

Quali soni i borghi in gara ne Il Borgo dei Borghi 2026, il programma di Rai 3 che anno dopo anno conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese con i borghi più belli d’Italia che si sfidano per eleggere il più bello? Anche quest’anno ad aspirare al titolo sono venti località, una per ciascuna regione italiana. Venti luoghi selezionati per la loro bellezza, l’architettura, per la qualità della vita. In questa edizione i borghi in gara sono:

Villalago (Abruzzo)

San Fele (Basilicata)

San Nicola Arcella (Calabria)

Zungoli (Campania)

Canossa (Emilia-Romagna)

Spilimbergo (Friuli-Venezia Giulia)

Nemi (Lazio)

Arenzano (Liguria)

Castellaro Lagusello (Lombardia)

Cingoli (Marche)

Guardialfiera (Molise)

Villar San Costanzo (Piemonte)

Margherita di Savoia (Puglia)

Sadali (Sardegna)

Realmonte (Sicilia)

Lucignano (Toscana)

Baselga di Pinè (Trentino-Alto Adige)

Passignano sul Trasimeno (Umbria)

Châtillon (Valle d’Aosta)

Battaglia Terme (Veneto)

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quali sono i borghi in gara ne Il Borgo dei Borghi 2026, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 5 aprile 2026 – alle ore 20,55 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.