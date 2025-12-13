If – Gli amici immaginari: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 13 dicembre 2205, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film in prima visione If – Gli amici immaginari, commovente commedia per tutta la famiglia, con Cailey Fleming (The Walking Dead), Ryan Reynolds (Deadpool & Wolverine) e John Krasinski (A Quiet Place, The Office), che ne firma anche la regia, il film racconta la storia di una ragazza che scopre di poter vedere gli amici immaginari di tutti, conosciuti come IF. Inizia così il suo viaggio magico per riunire gli IF dimenticati e i loro bambini, prima che spariscano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Bea, un’adolescente orfana di madre e con il padre in procinto di subire una delicata operazione chirurgica, scopre di poter vedere gli IF, cioè amici immaginari che sono stati abbandonati da coloro che un tempo erano stati bambini. Dopo aver scoperto che il vicino di casa ha il suo stesso potere, i due si alleano per poter ridare compagnia agli IF.

If – Gli amici immaginari: il cast del film

Pellicola del 2024, per la regia di John Krasinski. Tra gli attori nel cast Cailey Fleming, Ryan Reynolds, John Krasinski, Fiona Shaw. La durata è di circa 100 minuti, pubblicità escluse.

Streaming e tv

Dove vedere If in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Italia 1 questa sera, 13 dicembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.