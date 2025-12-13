Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

If – Gli amici immaginari: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

If – Gli amici immaginari: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 13 dicembre 2205, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film in prima visione If – Gli amici immaginari, commovente commedia per tutta la famiglia, con Cailey Fleming (The Walking Dead), Ryan Reynolds (Deadpool & Wolverine) e John Krasinski (A Quiet Place, The Office), che ne firma anche la regia, il film racconta la storia di una ragazza che scopre di poter vedere gli amici immaginari di tutti, conosciuti come IF. Inizia così il suo viaggio magico per riunire gli IF dimenticati e i loro bambini, prima che spariscano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Bea, un’adolescente orfana di madre e con il padre in procinto di subire una delicata operazione chirurgica, scopre di poter vedere gli IF, cioè amici immaginari che sono stati abbandonati da coloro che un tempo erano stati bambini. Dopo aver scoperto che il vicino di casa ha il suo stesso potere, i due si alleano per poter ridare compagnia agli IF.

If – Gli amici immaginari: il cast del film

Pellicola del 2024, per la regia di John Krasinski. Tra gli attori nel cast Cailey Fleming, Ryan Reynolds, John Krasinski, Fiona Shaw. La durata è di circa 100 minuti, pubblicità escluse.

Streaming e tv

Dove vedere If in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Italia 1 questa sera, 13 dicembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Unknown – Senza identità: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 dicembre
TV / Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo: le anticipazioni (cast e ospiti) della prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Unknown – Senza identità: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 dicembre
TV / Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo: le anticipazioni (cast e ospiti) della prima puntata
TV / Ascolti tv venerdì 12 dicembre: The Voice Senior, Io sono Farah, Propaganda Live
TV / Operation Napoleon: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta puntata
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 dicembre
TV / The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 12 dicembre 2025
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 12 dicembre 2025
Ricerca