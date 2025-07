I segreti di Yellowstone: trama, cast e streaming del film su Rai 2

I segreti di Yellowstone è il film in prima visione questa sera, 26 luglio 2025, alle ore 21.20 in prima serata su Rai 2. Quando un’adolescente scompare dopo che l’auto su cui viaggiava si rompe nel bel mezzo di un parco nazionale, la madre della giovane viene accusata di rapimento e si trova costretta a collaborare con un meccanico locale per ritrovare la figlia e scagionarsi. Un’avvincente pellicola del 2022 da vivere con il fiato sospeso. Ecco tutte le informazioni.

Trama

Un’adolescente scompare dopo che la sua macchina ha un guasto nel bel mezzo di un parco nazionale, nel pieno dei boschi del Montana. La madre viene ingiustamente accusata di aver architettato il rapimento, deve ora collaborare con un meccanico locale per ritrovare al più presto la figlia e salvarla.

I segreti di Yellowstone: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? La regia è di Tony Dean Smith. Nel cast grandi attori come Lucie Guest, Jonathan Scarfe, Cassandra Sawtell, Aren Buchholz, Reese Alexander.

Streaming e tv

Dove vedere I segreti di Yellowstone in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima visione questa sera, 26 luglio 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.