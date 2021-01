I Miserabili: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste su Rai 3 de I Miserabili? In tutto saranno trasmesse tre puntate da due episodi l’una. Non si tratta di una prima tv. La miniserie è stata infatti già trasmessa tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020 sempre su Rai 3. Ogni episodio ha una durata di 60 minuti. Una puntata durerà 120 minuti. Ma vediamo insieme la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: mercoledì 6 gennaio 2021

Seconda puntata: giovedì 7 gennaio 2021

Terza puntata: sabato 9 gennaio 2021

Trama

Abbiamo visto quante puntate sono previste per i Miserabili, ma qual è la trama? Scarcerato dopo diciannove anni di lavori forzati, Jean Valjean prova a ricostruirsi una vita nella Francia dell’inizio del XIX secolo. Il suo stato di ex galeotto e la persecuzione da parte dell’ispettore Javert lo spingono nuovamente verso il crimine, ma il vescovo Myriel lo redime e gli dà l’argento necessario per cominciare una nuova vita. Anni dopo Valjean, con una nuova identità ma sempre ricercato da Javert, intreccia la propria vita con quella della giovane e sfortuna Fantine, che gli affida sul letto di morte la figlioletta Cosette. Insieme alla bambina, Valjean si rifugia nella capitale, dove anni dopo verrà coinvolto nell’insurrezione repubblicana di Parigi del giugno 1832.

Streaming e tv

Dove vedere I Miserabili in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda in chiaro, gratis, dal 6 gennaio 2021 su Rai 3. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

