Ultimo aggiornamento ore 17:14
TV
TV

I mercenari 4 – Expendables: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
I mercenari 4 – Expendables: trama, cast e streaming del film su Italia 1

I mercenari 4 è il film in onda questa sera, 13 ottobre 2025, alle ore 21.20 in prima visione su Italia 1. La pellicola è il sequel de I mercenari 3 (2014) e il quarto capitolo della serie di film de I mercenari, diretto da Scott Waugh. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Gli Expendables si preparano ad affrontare un nuovo, temibile avversario, un ricchissimo e potente trafficante d’armi che ha a sua disposizione uno sterminato esercito privato.

I mercenari 4 – Expendables: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti attori noti come Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Sylvester Stallone, Andy Garcia, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio.

Streaming e tv

Dove vedere I mercenari 4 in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, 13 ottobre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
