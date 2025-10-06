Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

I mercenari 3: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

I mercenari 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, 6 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I mercenari 3 (The Expendables 3), film del 2014 diretto da Patrick Hughes, ed è il sequel del film I mercenari 2. Il film è la terza pellicola della serie degli Expendables, iniziata nel 2010 e creata da Sylvester Stallone, protagonista dei film e regista del primo capitolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gli Expendables liberano dalla prigionia un vecchio amico di Barney Ross, Doc, approfittando del suo trasferimento su un treno blindato verso una prigione militare. Doc è un ex-medico e mercenario molto abile nell’uso dei coltelli e nelle arti marziali, che era stato già parte della prima squadra di mercenari fondata da Barney anni prima.

Dopo averlo liberato, Barney gli rivela di averlo salvato anche per poterlo reclutare nella nuova squadra in quanto gli mancava un uomo per il loro prossimo incarico: intercettare un carico di bombe termobariche destinate ad essere consegnate ad un signore della guerra in Somalia. Arrivati al porto designato, Barney scopre, con enorme sorpresa, che il commerciante di armi che devono eliminare, che sapevano chiamarsi Victor Menz, è in realtà Conrad Stonebanks, l’uomo che aveva fondato con lui la prima squadra e che Barney credeva di avere ucciso anni prima, su incarico del Governo, per mettere fine ai crimini compiuti da Stonebanks durante le sue missioni. Barney ingaggia uno scontro a fuoco con Stonebanks, che ferisce gravemente il compagno Hale Caesar e fugge.

Tornati negli Stati Uniti, gli Expendables portano d’urgenza il loro amico in ospedale. Uscito dall’ospedale incontra l’agente della CIA Max Drummer, sostituto diretto di Church, che si lamenta con lui del fatto che non abbia portato a termine la missione assegnatagli. Barney sostiene che le informazioni fornitegli erano sbagliate, ma Drummer non sente ragioni; gli concede però una seconda chance per catturare Stonebanks e portarlo al Tribunale Internazionale dell’Aja per essere processato per crimini di guerra.

I mercenari 3: il cast del film

Abbiamo visto la trama de I mercenari 3, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Sylvester Stallone: Barney Ross
  • Jason Statham: Lee Christmas
  • Antonio Banderas: Galgo
  • Jet Li: Yin Yang
  • Wesley Snipes: Doc
  • Dolph Lundgren: Gunnar Jensen
  • Kelsey Grammer: Bonaparte
  • Randy Couture: Toll Road
  • Terry Crews: Hale Caesar
  • Kellan Lutz: John Smilee
  • Ronda Rousey: Luna
  • Glen Powell: Thorn
  • Victor Ortiz: Mars
  • Robert Davi: Vata
  • Sarai Givaty: Camilla
  • Mel Gibson: Conrad Stonebanks
  • Harrison Ford: Max Drummer
  • Arnold Schwarzenegger: Trench Mauser

Streaming e tv

Dove vedere I mercenari 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca