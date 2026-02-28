I dieci comandamenti: trama, cast e streaming del film su Rete 4

I dieci comandamenti: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda I dieci comandamenti (The Ten Commandments), film del 1956 diretto da Cecil B. DeMille, remake dell’omonimo film del 1923 dello stesso regista. È un adattamento cinematografico del secondo libro del Pentateuco: il Libro dell’Esodo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
È un colossal che narra la storia di Mosè, il bambino ebreo salvato dalla madre a seguito di un massacro voluto dal faraone, che, adottato dalla sorella di quest’ultimo, divenne principe d’Egitto e, dopo aver scoperto le sue vere origini, decise di abbandonare la sua vita di lussi e agi e, in seguito, dopo aver affrontato il faraone Ramesse II, suo acerrimo nemico sin dalla gioventù, liberò il suo popolo dalla schiavitù. La trama della pellicola è desunta, oltre che dal Libro dell’Esodo, anche dal Midrash, dal Corano e dai testi di Giuseppe Flavio.
I dieci comandamenti: cast
Abbiamo visto la trama de I dieci comandamenti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
Streaming e tv
Dove vedere I dieci comandamenti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 28 febbraio 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.