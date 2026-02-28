I dieci comandamenti: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda I dieci comandamenti (The Ten Commandments), film del 1956 diretto da Cecil B. DeMille, remake dell’omonimo film del 1923 dello stesso regista. È un adattamento cinematografico del secondo libro del Pentateuco: il Libro dell’Esodo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

È un colossal che narra la storia di Mosè, il bambino ebreo salvato dalla madre a seguito di un massacro voluto dal faraone, che, adottato dalla sorella di quest’ultimo, divenne principe d’Egitto e, dopo aver scoperto le sue vere origini, decise di abbandonare la sua vita di lussi e agi e, in seguito, dopo aver affrontato il faraone Ramesse II, suo acerrimo nemico sin dalla gioventù, liberò il suo popolo dalla schiavitù. La trama della pellicola è desunta, oltre che dal Libro dell’Esodo, anche dal Midrash, dal Corano e dai testi di Giuseppe Flavio.

I dieci comandamenti: cast

Abbiamo visto la trama de I dieci comandamenti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Charlton Heston: Mosè

Yul Brynner: Ramesse

Anne Baxter: Nefertari

Edward G. Robinson: Dathan

Yvonne De Carlo: Sefora

Debra Paget: Lilia

John Derek: Giosuè

Cedric Hardwicke: Seti

Nina Foch: Bithia

Martha Scott: Yochabel

Judith Anderson: Memnet

Vincent Price: Baka

John Carradine: Aronne

Olive Deering: Miriam

Douglass Dumbrille: Jannes

Frank De Kova: Abiram

Henry Wilcoxon: Pentauro

Eduard Franz: Ietro

Donald Curtis: Mered

Lawrence Dobkin: Hur Ben Caleb

H.B. Warner: Amminadab

Julia Faye: Elisheba

Lisa Mitchell: figlia di Ietro

Noelle Williams: figlia di Ietro

Joanna Merlin: figlia di Ietro

Pat Richard: figlia di Ietro

Joyce Vanderveen: figlia di Ietro

Diane Hall: figlia di Ietro

Abbas El Boughdadly: auriga di Ramesse

Fraser Clarke Heston: Mosè neonato

John Miljan: il cieco

Francis McDonald: Simone

Ian Keith: Ramesse I

Paul De Rolf: Eleazar

Woody Strode: re degli Etiopici

Tommy Duran: Gherson

Eugene Mazzola: figlio di Ramesse

Ramsay Hill: Korah

Joan Woodbury: la moglie di Korah

Esther Brown: principessa Tharbis

Henry Brandon: comandante degli eserciti

Streaming e tv

Dove vedere I dieci comandamenti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 28 febbraio 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.