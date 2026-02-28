Icona app
TV

I dieci comandamenti: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
I dieci comandamenti: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda I dieci comandamenti (The Ten Commandments), film del 1956 diretto da Cecil B. DeMille, remake dell’omonimo film del 1923 dello stesso regista. È un adattamento cinematografico del secondo libro del Pentateuco: il Libro dell’Esodo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

È un colossal che narra la storia di Mosè, il bambino ebreo salvato dalla madre a seguito di un massacro voluto dal faraone, che, adottato dalla sorella di quest’ultimo, divenne principe d’Egitto e, dopo aver scoperto le sue vere origini, decise di abbandonare la sua vita di lussi e agi e, in seguito, dopo aver affrontato il faraone Ramesse II, suo acerrimo nemico sin dalla gioventù, liberò il suo popolo dalla schiavitù. La trama della pellicola è desunta, oltre che dal Libro dell’Esodo, anche dal Midrash, dal Corano e dai testi di Giuseppe Flavio.

I dieci comandamenti: cast

Abbiamo visto la trama de I dieci comandamenti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Charlton Heston: Mosè
  • Yul Brynner: Ramesse
  • Anne Baxter: Nefertari
  • Edward G. Robinson: Dathan
  • Yvonne De Carlo: Sefora
  • Debra Paget: Lilia
  • John Derek: Giosuè
  • Cedric Hardwicke: Seti
  • Nina Foch: Bithia
  • Martha Scott: Yochabel
  • Judith Anderson: Memnet
  • Vincent Price: Baka
  • John Carradine: Aronne
  • Olive Deering: Miriam
  • Douglass Dumbrille: Jannes
  • Frank De Kova: Abiram
  • Henry Wilcoxon: Pentauro
  • Eduard Franz: Ietro
  • Donald Curtis: Mered
  • Lawrence Dobkin: Hur Ben Caleb
  • H.B. Warner: Amminadab
  • Julia Faye: Elisheba
  • Lisa Mitchell: figlia di Ietro
  • Noelle Williams: figlia di Ietro
  • Joanna Merlin: figlia di Ietro
  • Pat Richard: figlia di Ietro
  • Joyce Vanderveen: figlia di Ietro
  • Diane Hall: figlia di Ietro
  • Abbas El Boughdadly: auriga di Ramesse
  • Fraser Clarke Heston: Mosè neonato
  • John Miljan: il cieco
  • Francis McDonald: Simone
  • Ian Keith: Ramesse I
  • Paul De Rolf: Eleazar
  • Woody Strode: re degli Etiopici
  • Tommy Duran: Gherson
  • Eugene Mazzola: figlio di Ramesse
  • Ramsay Hill: Korah
  • Joan Woodbury: la moglie di Korah
  • Esther Brown: principessa Tharbis
  • Henry Brandon: comandante degli eserciti

Streaming e tv

Dove vedere I dieci comandamenti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 28 febbraio 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

