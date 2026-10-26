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I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere, la terza stagione della serie con Elena Sofia Ricci. La serie è tratta dall’omonimo libro di Ilaria Tuti per la regia di Kiko Rosati. In tutto sono previsti otto episodi, suddivisi in quattro prime serate. Dove vedere Figlia della Cenere in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1 a partire dal 12 ottobre 2026.

I casi di Teresa Battaglia streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire live (o rivedere) i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere, ma quante puntate andranno in onda su Rai 1? Appuntamento in prima visione su Rai 1 per un totale di otto episodi. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi, per un totale di quattro puntate. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire modifiche).

  • Prima puntata: lunedì 12 ottobre 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: lunedì 19 ottobre 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: lunedì 26 ottobre 2026 OGGI
  • Quarta puntata: lunedì 2 novembre 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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