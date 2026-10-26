Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:35
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Ilaria D’Amico: “Dalla Santanché non ho mai ricevuto delle scuse, Grillo fu scorretto”

Immagine di copertina
Credit: AGF

La giornalista e conduttrice ripercorre la sua carriera

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Dall’intervista a Muammar Gheddafi a Beppe Grillo: Ilaria D’Amico ripercorre la sua carriera in un’intervista a Fanpage. Riguardo all’intervista all’ex leader libico, la giornalista ricorda: “Fu un colpaccio. Una di quelle robe che pensi che non succederanno mai, ma poi accadono. Fu il frutto di una semina partita da lontano. Conoscevo il figlio di un ex diplomatico libico molto amico del figlio calciatore di Gheddafi. Era stato lui a favorire il suo arrivo al Perugia. Avendo una ‘passionaccia’ per la politica gli buttai lì l’idea di un’intervista, consapevole che non si sarebbe concretizzata. Si verificò tuttavia l’assalto al consolato di Bengasi, con Gheddafi che decise rilasciare dichiarazioni, rifiutandosi però di farlo con i canali tradizionali. Accettò di farlo con Sky. Avvisai subito Emilio Carelli, che era direttore di Sky Tg24, e partii immediatamente. Fu una trasferta estenuante. Aspettai tre giorni. Ci fissava gli appuntamenti e non si presentava. Non dormii mai. Finalmente una mattina ci chiamarono per comunicarci che era la volta buona. Ci vennero a prendere e ci trasferirono in un posto deciso da loro. Mi accolse all’interno di una tenda. Avrei dovuto avere a disposizione a malapena 15 minuti. Alla fine diventarono 55″.

Diversa l’ospitata di Beppe Grillo quando la conduttrice era al timone di Exit, in onda su La7: “Frequentavo Beppe come amico. Andavo ai suoi spettacoli, con altre conoscenze comuni cenammo spesso assieme. C’era un bel rapporto e mi venne in mente di raccontare il Movimento che stava nascendo. Gli telefonai e la prima reazione fu un ‘no’. Ma poco dopo mi richiamò: ‘Se mi mandate in diretta, la faccio’. Gli spiegai che il programma era live e che avrebbe potuto parlare liberamente, affrontando i temi che ci interessava approfondire. Grillo non infierì su Telecom. Non sparò per niente a zero perché aveva stima di Franco Bernabè. Il problema fu che bersagliò molti altri, senza affrontare gli argomenti sul tavolo e senza rispondere ad alcuna domanda. Non ci furono interazioni, fece il suo soliloquio e se ne andò. La lessi come un’imboscata e mi incazzai molto. Sono cose che non si fanno”. Un show che compromise la loro amicizia: “Ma oggi non provo alcun tipo di rancore. Delle persone mi tengo gli aspetti positivi e con Grillo ho condiviso momenti di ilarità”.

Ilaria D’Amico, poi, ricorda quando Daniela Santanché la insultò affermando: “Se le mettessero una telecamera nelle mutande stia pur certa che il giudice scoverebbe qualche reato”. La giornalista racconta: “Mi chiamarono tanti uomini per esprimermi solidarietà e sottolineare la volgarità di quella frase. Erano disgustati da un gesto senza senso. Fu una frase uscita male, pronunciata da una donna verso un’altra donna. Lì per lì provai fastidio, ma la brutta e sciatta figura fu tutta sua. Non ricevetti mai le scuse”. Sul suo presente e futuro, invece, la conduttrice afferma: “Mi vengono proposte tante cose, ma non sento che mi sia giunta quella giusta. Mi riaffaccerò quando arriverà qualcosa capace di riaccendermi. Non deve essere necessariamente un programma di politica. Il mio non è snobismo, sono stata in tv ininterrottamente per ventotto anni e posso permettermi di scegliere cosa fare e di immaginare qualcosa in tv o altrove che piace a me”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv domenica 25 ottobre: Libera, Racconto di una notte, Che tempo che fa
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 25 ottobre 2026
TV / Libera 2: le anticipazioni della prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv domenica 25 ottobre: Libera, Racconto di una notte, Che tempo che fa
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 25 ottobre 2026
TV / Libera 2: le anticipazioni della prima puntata
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata del 25 ottobre
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 25 ottobre 2026
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 25 ottobre 2026, su Rai 3
TV / Libera 2: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1 con Lunetta Savino
TV / Libera 2 – Il caso Elena Palma: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1
TV / Libera 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie
TV / Libera 2 – Il caso Elena Palma: la nuova stagione su Rai 1 della serie con Lunetta Savino
Ricerca