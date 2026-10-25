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Libera 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie

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AGF
di Marco Nepi
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Libera 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie

Questa sera, 25 ottobre 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda Libera 2, la serie con Lunetta Savino e Matteo Martari, con la seconda stagione dedicata a Il caso Elena Palma. È passato del tempo dall’ultima volta che il pubblico ha incontrato la giudice Libera Orlando, oggi presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste.  Accanto a lei, tra aule di tribunale, segreti e pericoli ad indagare c’è ancora Pietro Zanon, interpretato da Matteo Martari, che ha nel frattempo ha ritrovato sua figlia Clara (l’attrice Daisy Pieropan) e vuole diventare il padre che le è mancato. Ma dove vedere in streaming e diretta tv la serie? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima visione su Rai 1 dal 25 ottobre 2026 alle ore 21.30 con la prima puntata.

Libera 2 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la diretta streaming e on demand su Rai Play, disponibile gratuitamente su pc, smartphone, smart tv e tablet.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Libera 2? La serie va in onda in prima serata su Rai 1 dal 25 ottobre alle ore 21.30. Per ogni serata sono previsti due episodi, per un totale di sei episodi suddivisi in tre puntate.

  • Prima puntata: 25 ottobre 2026
  • Seconda puntata: 1 novembre 2026
  • Terza puntata: 8 novembre 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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