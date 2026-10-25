Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 25 ottobre 2026

Questa sera, domenica 25 ottobre 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 25 ottobre, di Che Tempo Che Fa 2026-2027.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti di oggi ci saranno Gino Cecchettin, Filippo Timi e Sabrina Martina per parlare del film dedicato a Giulia Cecchettin “Se domani non torno”, presentato il 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma e ad Alice nella città. Diretto da Paola Randi e ispirato a “Cara Giulia”, il libro di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, il film – al cinema dal 5 novembre – segue il percorso che trasforma il lutto in impegno contro la violenza di genere. Potrai leggere e rivedere qui sotto l’intervista integrale.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 25 ottobre 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.