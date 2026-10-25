Libera 2: le anticipazioni della prima puntata, 25 ottobre 2026

Questa sera, 25 ottobre 2026, alle ore 21.20 su Rai 1 va in onda in prima serata la nuova stagione di Libera 2 – Il caso Elena Palma, la fiction in sei episodi con protagonista Lunetta Savino, per la regia di Gianluca Mazzella – una produzione “11 marzo Film” in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi (a.p.a.) – in onda in prima serata a partire da domenica 25 ottobre. È passato del tempo dall’ultima volta che il pubblico ha incontrato la giudice Libera Orlando, oggi presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste. Accanto a lei, tra aule di tribunale, segreti e pericoli ad indagare c’è ancora Pietro Zanon, interpretato da Matteo Martari, che ha nel frattempo ha ritrovato sua figlia Clara (l’attrice Daisy Pieropan) e vuole diventare il padre che le è mancato. Scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Nel primo episodio Libera è chiamata a guidare il processo contro Omar Alami, rapper accusato del femminicidio di Elena Palma. Pietro, nel centro studi in cui si sta preparando per il diploma, conosce la magnetica Nina De Angelis: l’affinità fra i due è subito evidente. Intanto il magistrato palermitano Cesare Scuderi arriva a Trieste per una misteriosa indagine, si scontra con Libera per un vecchio conto in sospeso e si avvicina a Isabella.

Nel secondo episodio della serata Nina rivela a Libera di aver visto Omar lasciare la scuola a un orario che potrebbe scagionarlo, ma prima di testimoniare riceve una minaccia e in aula cambia versione. Omar tenta il suicidio. Pietro, ormai innamorato di Nina, indaga su di lei e viene aggredito, mentre Cesare prosegue in segreto la propria indagine.

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