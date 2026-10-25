Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 25 ottobre 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 25 ottobre 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 25 ottobre 2026 alle ore 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni

Che fine ha fatto il Board of Peace, il Consiglio internazionale presieduto da Trump per guidare la ricostruzione di Gaza? È l’interrogativo al centro di “PresaDiretta Open”. Grazie alle immagini girate da Yasser, filmaker palestinese, “PresaDiretta” racconta una Striscia dove il 94% della popolazione è sfollato, dove l’Onu avrebbe contato 1400 palestinesi uccisi dal cessate il fuoco a oggi e dove l’esercito israeliano controlla e occupa il 64% del territorio. La ricostruzione non è mai partita: il piano operativo del Board vale 2,45 miliardi, contro i 71 che servirebbero secondo l’Onu. Ospite in studio: Laura Silvia Battaglia, giornalista e documentarista, specializzata in Medio Oriente.

E poi la puntata “Democrazia Artificiale”. A Roma, a porte chiuse, Peter Thiel parla dell’Anticristo; intanto la sua creatura, Palantir, azienda specializzata nello sviluppo di software e analisi di big data con la AI è diventata uno dei cervelli tecnologici del Pentagono e degli eserciti in guerra. “PresaDiretta” ricostruisce come i suoi software siano entrati nelle istituzioni di vari Paesi anche in Europa: nella sanità inglese e anche nei contratti della Difesa italiana, tra documenti che mancano o che non è permesso leggere. Queste stesse tecnologie non solo ci sorvegliano, ma soprattutto lavorano per influenzare il consenso politico. In Sassonia-Anhalt l’AfD ha appena stravinto le regionali soprattutto sui social, con una macchina della propaganda potentissima che funziona grazie alla AI. “Alternita”, il software di AI – scoperto dal gruppo di giornalismo investigativo Correctiv – sceglie le notizie più virali, scrive i post, genera immagini e gonfia le visualizzazioni e il consenso con migliaia di profili falsi. E le stesse tecniche sono già arrivate in Italia, dove su TikTok la galassia di Vannacci conquista i giovanissimi con meme e video creati con l’AI. Insieme a AI Forensics e Trollrensics, “PresaDiretta” ha ricostruito le origini di migliaia di account sospetti registrati in Benin e Nigeria. Infine, la crescente diffusione degli strumenti per la sorveglianza di massa: dagli Stati Uniti all’Italia, come vengono trattati i nostri dati biometrici, quelli sanitari, le informazioni finanziarie e in generale tutte le informazioni personali gestiti con l’Intelligenza Artificiale? Come li utilizzeranno le forze dell’ordine, per farne cosa e per quanto tempo?

Riflettori puntati, a chiusura di puntata, sulla truffa con cellule staminali portata avanti, anche con infusioni a domicilio, dalla società polacca BioCells Medical. Dopo l’inchiesta della scorsa edizione, “PresaDiretta” racconta i nuovi sviluppi sulle indagini giudiziarie, nazionali e internazionali.