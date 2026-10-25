Libera 2: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1 con Lunetta Savino

Qual è il cast di Libera 2, la serie in onda dal 25 ottobre 2026 su Rai 1 con protagonisti Lunetta Savino e Matteo Martari? In tutto sei episodi della durata di 50 minuti ciascuno, per un totale di tre puntate. La regia è di Gianluca Mazzella – una produzione “11 marzo Film” in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi (a.p.a.) – in onda in prima serata a partire da domenica 25 ottobre. Vediamo gli attori e i relativi personaggi interpretati.

LIBERA ORLANDO – LUNETTA SAVINO

Libera è oggi presidente della Sezione penale del Tribunale di Trieste. Giudice integerrima e profondamente umana, per lei la giustizia non consiste nell’accettare la versione più comoda, ma nel cercare la verità oltre ogni pregiudizio. Nel processo contro Omar Alami avverte che dietro prove apparentemente schiaccianti si nascondono molte stonature e torna a indagare con Pietro. Nel privato accompagna Clara verso la maturità e affronta il riavvicinamento di Davide.

PIETRO ZANON – MATTEO MARTARI

Dopo aver ritrovato Clara, Pietro vuole diventare il padre che le è mancato. Frequenta un centro studi per prendere il diploma e aiuta il padre al ristorante, deciso a cambiare vita senza però perdere la propria spontaneità. L’incontro con Nina De Angelis, insegnante della sua scuola e testimone nel processo di Libera, lo coinvolge in una nuova storia d’amore e in un’indagine pericolosa.

ISABELLA ORLANDO – MONICA DUGO

Isabella resta il raggio di sole della famiglia Orlando: veterinaria appassionata, sorella invadente al punto giusto e zia complice. Durante il jogging mattutino conosce Cesare Scuderi, magistrato palermitano affascinante e ombroso. Dall’incontro nasce un sentimento autentico, che la costringe a confrontarsi con un uomo che ha eretto un muro di solitudine.

DAVIDE MORESCO – CLAUDIO BIGAGLI

Con Ilaria impegnata in tournée, Davide si occupa da solo della piccola Sara. Come vicequestore è coinvolto nelle indagini legate al processo per l’omicidio di Elena Palma e tenta invano di tenere Libera e Pietro lontani dai pericoli. Quando la minaccia si avvicina alla sua ex moglie, riaffiorano in lui sentimenti mai del tutto sopiti e il desiderio di immaginare con lei un nuovo inizio.

CLARA ZANON MORESCO – DAISY PIEROPAN

Clara si prepara alla maturità e cerca di costruire una quotidianità con il padre appena ritrovato. L’arrivo di Nina risveglia però la paura di perdere il proprio posto nella vita di lui. Intanto la storia con Elia si chiude dolorosamente e un nuovo ragazzo entra nella sua vita con delicatezza, accompagnandola in un percorso che la porterà a diventare una giovane donna.

CESARE SCUDERI – GAETANO BRUNO

Cesare Scuderi è un magistrato palermitano arrivato a Trieste per un’indagine segreta della Direzione Distrettuale Antimafia. Da anni dà la caccia al Carnaru, un mafioso legato a un traffico d’armi proprio a Trieste. Con Libera ha un conto aperto dai tempi di Palermo. L’incontro con Isabella incrina l’isolamento che si è imposto e gli offre qualcosa che non credeva più possibile.

NINA DE ANGELIS – NEVA LEONI

Nina insegna nel centro studi frequentato da Pietro. Intelligente, riservata e determinata, lotta per riottenere la custodia del figlio. Testimone decisiva nel processo per l’omicidio di Elena Palma, viene minacciata e costretta a mentire, finendo al centro dei sospetti. Pietro intuisce la sua paura e tra loro nasce un amore fondato sulla fiducia e sul desiderio di ricominciare.

ALDO FERRERO – ROBERTO CITRAN

Aldo lavora ora alla Corte d’Assise. Dietro l’ambizione e il gusto per i motti latini resta un magistrato autorevole, profondamente legato alla toga. Dopo gli scontri del passato, con Libera ha ritrovato una stima sincera. All’inizio della stagione, decide di verificare personalmente alcuni elementi del caso Elena Palma, pur intuendo che quell’iniziativa potrebbe esporlo a un grave pericolo.