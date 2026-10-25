Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Libera 2 – Il caso Elena Palma: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Libera 2 – Il caso Elena Palma: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

Quante puntate sono previste per Libera 2 – Il caso Elena Palma? La serie va in onda su Rai 1 a partire dal 25 ottobre 2026. Libera Orlando, la giudice integerrima e profondamente umana, torna su Rai 1 con i nuovi episodi della serie, una produzione “11 marzo Film” in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi (a.p.a.). La serie va in onda in prima serata su Rai 1 dal 25 ottobre alle ore 21.30. Per ogni serata sono previsti due episodi, per un totale di sei episodi suddivisi in tre puntate.

  • Prima puntata: 25 ottobre 2026
  • Seconda puntata: 1 novembre 2026
  • Terza puntata: 8 novembre 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Libera 2? La serie è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, per un totale di tre puntate.

Streaming e tv

Dove vedere Libera 2 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 25 ottobre 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Libera 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie
TV / Libera 2 – Il caso Elena Palma: la nuova stagione su Rai 1 della serie con Lunetta Savino
TV / Ascolti tv sabato 24 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales
Ti potrebbe interessare
TV / Libera 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie
TV / Libera 2 – Il caso Elena Palma: la nuova stagione su Rai 1 della serie con Lunetta Savino
TV / Ascolti tv sabato 24 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales
TV / Messa in tv 25 ottobre 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ballando con le stelle 2026, eliminati: quale coppia è stata eliminata oggi, 24 ottobre
TV / Tu si que vales 2026: le anticipazioni della quarta puntata del 24 ottobre
TV / American Sniper: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rete 4
TV / Tu si que vales 2026 streaming e diretta tv: dove vedere lo show
TV / Ballando con le stelle 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata
TV / Ballando con le stelle 2026: le anticipazioni (cast, giudici e ospiti) della quarta puntata
Ricerca