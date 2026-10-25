Libera 2 – Il caso Elena Palma: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

Quante puntate sono previste per Libera 2 – Il caso Elena Palma? La serie va in onda su Rai 1 a partire dal 25 ottobre 2026. Libera Orlando, la giudice integerrima e profondamente umana, torna su Rai 1 con i nuovi episodi della serie, una produzione “11 marzo Film” in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matteo Levi (a.p.a.). La serie va in onda in prima serata su Rai 1 dal 25 ottobre alle ore 21.30. Per ogni serata sono previsti due episodi, per un totale di sei episodi suddivisi in tre puntate.

Prima puntata: 25 ottobre 2026

Seconda puntata: 1 novembre 2026

Terza puntata: 8 novembre 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Libera 2? La serie è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, per un totale di tre puntate.

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