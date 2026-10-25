Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 25 ottobre

Questa sera, domenica 25 ottobre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Sureyya organizza in segreto l’incontro con l’imam che dovrà celebrare il matrimonio tra Ferman ed Efsane, proprio durante la promessa di Sare, all’insaputa di tutti. Nel frattempo, a Villa Yilmaz, si attende l’arrivo dell’imam incaricato della commemorazione di Sevde. Lo scambio d’identità tra i due religiosi finisce però per scatenare caos e accese discussioni. Quando Mahir e Canfeza arrivano all’ospedale psichiatrico, di Gocke non c’è già più alcuna traccia: Ozan l’ha nascosta in casa sua, nonostante il parere contrario di Handan. Sare trova a terra la bambola della ragazza e la invia a Canfeza. Lei e Mahir capiscono che Gocke si trova a casa di Ozan e, approfittando della sua assenza, decidono di introdursi nell’abitazione. Ma il pericolo è in agguato.

Ozan scopre che Gökçe non è in casa e, quando viene a sapere che è stata sua madre a portarla via, perde il controllo. La implora di dirgli dove si trova, ma lei resta irremovibile: non glielo dirà mai. Ferman si scontra con Ezra e chiede a Efsane di fuggire con lui prima dell’arrivo di Asaf, ma lei rifiuta. E’ disposta a seguirlo solo a una condizione: che la signora Asaf e il signor Afet la implorino di tornare alla villa. Süreyya accusa Fatma di voler sedurre il signor Asaf e, insieme ad Afet, trama per farla allontanare definitivamente dalla villa. Nel frattempo Salih rivela a Mahir che Sare ha letto di nascosto un messaggio della madre in cui si parlava di Gökçe, che sarebbe stata portata in un mulino a Seref. Mahir non perde tempo e si mette subito in viaggio per verificare questa pista. Quando però contatta Canfeza, lei pretende di accompagnarlo. I due partono insieme verso Seref, determinati a trovare la ragazza scomparsa.

Mahir e Canfeza sono alla ricerca di Gokce ma, una volta arrivati in una casa isolata, scoprono che la ragazza non è lì, trovando invece un messaggio di Handan rivolto a suo figlio. Successivamente, i due forano una gomma dell’auto in piena campagna; trovandosi in una zona priva di campo, sono costretti a chiedere aiuto nella prima abitazione che incontrano. Lì vengono ospitati da un uomo molto gentile e disponibile, la cui solitudine dovuta alla vedovanza finisce per intenerirli. Nel frattempo, Ferman passa da casa per prendere del denaro e alcuni oggetti da rivendere; Sureyya si accorge della sua presenza, ma decide di coprirlo. Infine, Fatma, Afet e Sureyya si recano all’incontro con il signor Seref, l’uomo che Fatma spera di conquistare.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.