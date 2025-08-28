Icona app
Home » Gossip
Gossip

Alena Seredova: “Dopo Buffon mia madre mi diceva ‘non ti vorrà più nessuno’. Ilaria D’Amico? Con lei neanche un caffè”

Immagine di copertina

La showgirl torna a parlare della separazione dall'ex portiere della Juventus

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Alena Seredova torna a parlare della separazione da Gianluigi Buffon, avvenuta dopo il tradimento di quest’ultimo con la giornalista Ilaria D’Amico. Intervistata dal settimanale Oggi, la showgirl dichiara: “Mia madre Jitka mi diceva: ‘Non ti vorrà più nessuno’. E anche io lo pensavo. Avevo una paura fot*uta che qualcuno si avvicinasse solo per farsi paparazzare con me. In quel periodo, non mi lasciavo accostare da nessuno: a Torino mi chiamavano Doberman”. Poi è arrivato Alessandro Nasti con il quale Alena è ora felicemente sposata: “Io penso che un uomo che corteggia una donna e quando stanno insieme questa donna piange a dirotto per l’ex marito, è un uomo coraggioso e di enorme pazienza. Ci ho messo tanto, sei mesi tutti, a fidarmi e ho fatto bene: mi ha salvato la vita”.

Nonostante siano passati gli anni, la showgirl non prenderebbe mai un caffè con Ilaria D’Amico: “Non vedo la necessità. Ci troveremo tutti al matrimonio dei miei figli, basta quello. Tanto amiche non diventeremmo, siamo talmente diverse… Io, se avessi avuto un figlio e mi fossi separata, e dovessi cercarmi un compagno, non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato. Con l’altro nucleo non ci frequentiamo. Non credo che per i bambini sia sano vedere il papà prima con mamma, poi con un’altra, poi tutti insieme a tavola a Natale, con la mamma e l’altra che applaudono, sorridono. Siccome anche loro si creeranno una famiglia, voglio che abbiano un altro modello, più tradizionale”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca