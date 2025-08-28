Alena Seredova: “Dopo Buffon mia madre mi diceva ‘non ti vorrà più nessuno’. Ilaria D’Amico? Con lei neanche un caffè”

Alena Seredova torna a parlare della separazione da Gianluigi Buffon, avvenuta dopo il tradimento di quest’ultimo con la giornalista Ilaria D’Amico. Intervistata dal settimanale Oggi, la showgirl dichiara: “Mia madre Jitka mi diceva: ‘Non ti vorrà più nessuno’. E anche io lo pensavo. Avevo una paura fot*uta che qualcuno si avvicinasse solo per farsi paparazzare con me. In quel periodo, non mi lasciavo accostare da nessuno: a Torino mi chiamavano Doberman”. Poi è arrivato Alessandro Nasti con il quale Alena è ora felicemente sposata: “Io penso che un uomo che corteggia una donna e quando stanno insieme questa donna piange a dirotto per l’ex marito, è un uomo coraggioso e di enorme pazienza. Ci ho messo tanto, sei mesi tutti, a fidarmi e ho fatto bene: mi ha salvato la vita”.

Nonostante siano passati gli anni, la showgirl non prenderebbe mai un caffè con Ilaria D’Amico: “Non vedo la necessità. Ci troveremo tutti al matrimonio dei miei figli, basta quello. Tanto amiche non diventeremmo, siamo talmente diverse… Io, se avessi avuto un figlio e mi fossi separata, e dovessi cercarmi un compagno, non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato. Con l’altro nucleo non ci frequentiamo. Non credo che per i bambini sia sano vedere il papà prima con mamma, poi con un’altra, poi tutti insieme a tavola a Natale, con la mamma e l’altra che applaudono, sorridono. Siccome anche loro si creeranno una famiglia, voglio che abbiano un altro modello, più tradizionale”.