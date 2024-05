Alena Seredova e la rottura con Gianluigi Buffon: “Per me basta uno scambio di messaggini hot”

Alena Seredova e la rottura con Gianluigi Buffon: “La cicatrice rimane”

Alena Seredova è tornata a parlare della rottura con Gianluigi Buffon, l’ex portiere della Nazionale ora compagno della giornalista Ilaria D’Amico conosciuta proprio mentre il calciatore era sposato con la showgirl ceca.

Intervistata da Le Iene, Alena Seredova ha dichiarato a proposito del tradimento dell’ex marito: “La cicatrice ti ricorda sempre cosa è successo. Non ti fidi più. Gli uomini dicono che adorano la moglie e magari è l’unica donna che vorrebbero sposare, e poi magari vanno in giro. Per me in una relazione il sesso non è la cosa più importante”.

“Tradire la mia fiducia è più un messaggio che in sé l’atto. Per me anche lo scambio di messaggi hot senza un reale incontro può definirsi un tradimento. In molti tradiscono per autostima, vuoi sentirti dire che piaci ancora a qualcuno” ha aggiunto la modella.