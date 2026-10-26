Fedez attacca Massimo Giletti: “Fa feccia”. La risposta del giornalista | VIDEO

Botta e risposta tra Fedez e Massimo Giletti. Intercettato dalle telecamere de Lo Stato delle Cose, il programma d’approfondimento in onda su Rai 3 condotto proprio dal giornalista, al cantante è stato chiesto del “dissing” con Marracash riguardo agli scontri di Milano. Una domanda alla quale il rapper non ha risposto attaccando Giletti: “Sarà montato solo io che dico Giletti fa feccia, ma ho elencato tutta una serie di motivazioni per cui Giletti dovrebbe alzare la schiena, farsi un esame di coscienza e rivalutare la deontologia con cui lavora, per me è impossibile interloquire non con te, ma con il programma su cui atterra questo servizio”.

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Massimo Giletti ha risposto a Fedez attraverso l’account ufficiale della trasmissione. Il conduttore, infatti, ha pubblicato un video in cui afferma: “Io dovrei farmi un esame di coscienza e raddrizzare la schiena? Ne parliamo domani sera (oggi ndr)”.