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Fast e Furious 6: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Fast e Furious 6: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Fast e Furious 6, film del 2013 diretto da Justin Lin. È il sesto film della serie Fast and Furious e precede in ordine cronologico le vicende di The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Da quando Dominic Toretto e Brian O’Conner hanno effettuato la rapina a Rio e rovinato l’impero di Hernan Reyes, un boss malavitoso ormai proprietario dell’intera città, i due hanno ottenuto 100 milioni di dollari e hanno nascosto le loro tracce scappando in diversi angoli del mondo. Le loro vite sono però incomplete, in quanto, essendo reduci da un colossale furto, non hanno la possibilità di tornare a casa propria e, costretti a vivere in paesi senza estradizione, accettano la proposta che presenta loro l’agente Luke Hobbs, da tempo a caccia di un’organizzazione di piloti mercenari, inseguendoli in una dozzina di paesi. Il capo dell’organizzazione, Owen Shaw, viene aiutato da uno spietato braccio destro, che si rivela l’amore perduto che Dom credeva morto in un incidente, Letty. L’unico modo per fermare il gruppo di criminali è affrontarlo sulla strada…

Fast e Furious 6: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fast e Furious 6, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Vin Diesel: Dominic “Dom” Toretto
  • Paul Walker: Brian O’Conner
  • Dwayne Johnson: Luke Hobbs
  • Michelle Rodriguez: Leticia “Letty” Ortiz
  • Jordana Brewster: Mia Toretto
  • Tyrese Gibson: Roman Pearce
  • Ludacris: Tej Parker
  • Sung Kang: Han Seoul-Oh
  • Gal Gadot: Gisele Yashar
  • Luke Evans: Owen Shaw
  • Gina Carano: Riley Hicks
  • John Ortiz: Arturo Braga
  • Joe Taslim: Jah
  • Clara Paget: Vegh
  • Elsa Pataky: Elena Neves
  • Shea Whigham: Ag. Ben Stasiak
  • Jason Statham: Deckard Shaw
  • Kim Kold: Klaus
  • Thure Lindhardt: Firuz
  • Victor Gardener: Ten. Col. Rolphe
  • Huggy Leaver: padrone del banco dei pegni
  • Stephen Marcus: Davies
  • Matthew Stirling: Oakes
  • Andy Pointon: Terry
  • Jason Thorpe: pomposo venditore d’auto britannico

Streaming e tv

Dove vedere Fast e Furious 6 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 26 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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