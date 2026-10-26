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Si accettano miracoli: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Si accettano miracoli: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Si accettano miracoli, un film del 2015 diretto ed interpretato da Alessandro Siani. Si tratta del secondo esperimento alla regia per l’attore comico napoletano dopo il successo raggiunto con Il principe abusivo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta di Fulvio, che di professione è un tagliatore di teste presso una multinazionale. Dipinto come un uomo senza scrupoli, il protagonista in genere pota i rami secchi senza rimorso. Eppure il karma colpisce perché un giorno Fulvio viene licenziato in tronco. E la sua reazione non è delle migliori. Di conseguenza viene punito con un mese di servizi sociali da scontare presso casa di suo fratello, Don Germano. Quest’ultimo è il parroco di un piccolissimo borgo del Sud d’Italia. Vivendo a stretto contatto con quella comunità, Fulvio comprende che soltanto un miracolo potrebbe aiutarli e, lavorando in segreto, decide di concretizzarne uno. E la sua strategia inizialmente sembra essere un successo perché quel borgo dimenticato diventa un’attrazione turistica. Quando poi il Vaticano invia vescovi sul posto per indagare, Fulvio capirà di aver fatto il passo più lungo della gamba.

Si accettano miracoli: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama di Si accettano miracoli, scopriamo invece chi fa parte del cast. Di seguito vi alleghiamo una tabella con il nome degli attori e i relativi personaggi:

  • Alessandro Siani: Fulvio Canfora
  • Fabio De Luigi: Don Germano Canfora
  • Serena Autieri: Adele Canfora
  • Ana Caterina Morariu: Chiara
  • Giovanni Esposito: Vittorio
  • Giacomo Rizzo: Carmine
  • Salvatore Misticone: Candidato al miracolo
  • Gennaro Di Biase: Candidato al miracolo
  • Loredana Simioli: Candidata al miracolo
  • Lello Musella: 1° Chierichetto Ultrà
  • Pasquale Palma: 2° Chierichetto Ultrà
  • Paolo Triestino: Esaminatore commissione vaticana
  • Massimiliano Gallo: Galliano
  • Francesco Procopio: Umberto
  • Gigi Savoia: il ristoratore
  • Ciro Giustiniani: Un pellegrino
  • Francesco Bocchetti: Francesco detto “Mariolino”
  • Andrea Canfora: Andrea
  • Gennaro Guazzo: Sandrino
  • Enzo Casertano: Staiano

Streaming e TV

Ma dove vedere Si accettano miracoli in diretta tv e live streaming? Il film, come già anticipato, approda in prima serata su Rai 2 stasera, lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la pittaforma gratuita RaiPlay.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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