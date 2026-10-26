Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano le manifestazioni e gli scontri che hanno incendiato le piazze e le strade, in Italia e nel resto dell’Europa. Chi si nasconde dietro alla violenza? Di chi è “la regia” delle rivolte? Come si concilia il diritto di manifestare con la libertà e la incolumità dei cittadini? In studio ragazze e ragazzi, di diversi orientamenti politici, universitari e attivisti, si confrontano sulle ragioni e sulle derive violente delle manifestazioni. Ospiti anche Tommaso Cerno, giornalista e direttore de “Il Giornale”, Ginevra Bompiani, scrittrice, e Benedetta Sabene, analista politica.

Continua il viaggio in Sicilia dove sanità, politica e mafia sembrano finite in un groviglio inestricabile: da Trapani, dove le vittime dello scandalo dei referti istologici consegnati in ritardo sono ancora in attesa di giustizia, a Palermo, dove la parentopoli mafiosa nelle ditte di pulizie si sarebbe insinuata all’interno di ospedali e tribunali fino a sfiorare l’Assemblea regionale siciliana. Ospite il deputato regionale Ismaele La Vardera.

E prosegue anche l’inchiesta sul delitto di Garlasco che potrebbe essere giunta ad una svolta perché, da indiscrezioni, la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, sarebbe favorevole alla richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi. In studio ne parleranno il legale di Stasi, Antonio De Rensis, e lo storico consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli. E poi focus sulle anomalie dell’attività svolta dal Ris nel 2007: dalle controanalisi negative sulla presenza del Dna di Chiara sui pedali della bici di Stasi, alle analisi sul suo pc. Ne parleranno, nei vari servizi filmati, i protagonisti: il generale Luciano Garofano, l’ex comandante dei Ris Giampiero Lago e il sostituto procuratore generale Laura Barbaini che sostenne l’accusa contro Stasi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 26 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.