Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:19
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 26 ottobre

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 26 ottobre

Questa sera, lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 13esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Uno dei rapporti più complicati degli ultimi giorni è quello tra Alex Belli e Giulia Provvedi. I due sono stati protagonisti di un confronto acceso, durante il quale la concorrente ha manifestato apertamente il proprio disappunto per l’atteggiamento dell’attore, arrivando a rifiutare il dialogo… Cosa succederà stasera?

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Si accettano miracoli: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
TV / I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Si accettano miracoli: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
TV / I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Fast e Furious 6: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 26 ottobre 2026
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Spettacoli / Fedez attacca Massimo Giletti: "Fa feccia". La risposta del giornalista
Spettacoli / Ilaria D’Amico: “Dalla Santanché non ho mai ricevuto delle scuse, Grillo fu scorretto”
TV / Ascolti tv domenica 25 ottobre: Libera, Racconto di una notte, Che tempo che fa
Ricerca