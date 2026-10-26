I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere, la terza stagione della serie con protagonista Elena Sofia Ricci. La serie è tratta dall’omonimo libro di Ilaria Tuti per la regia di Kiko Rosati. In tutto sono previsti otto episodi, suddivisi in quattro prime serate. Vediamo insieme le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni (trama)

Nel primo episodio della terza puntata, Teresa e la squadra ricostruiscono la morte del giornalista e capiscono che il delitto è diverso dagli altri, più impulsivo, come se qualcosa fosse andato storto nel piano. La scoperta più inquietante arriva dal pavimento della cripta della basilica di Aquileia: frammenti ossei delle vittime precedenti nascosti nelle tessere di un antico mosaico paleocristiano. Il killer segue un percorso mistico di purificazione e soprattutto esiste un quinto mosaico: il piano non è ancora concluso. Le indagini, intanto, convergono su un unico sospettato che ha avuto legami con tutte le vittime. Quando la squadra fa irruzione nel suo appartamento trova libri antichi, cloroformio e decine di fotografie che li ritraggono: il killer li stava pedinando tutti da settimane.

Nel secondo episodio della terza puntata, la squadra rintraccia il serial killer e lo sorprende nel bosco, nel disperato tentativo di fuggire all’arresto. Ormai in manette, l’uomo rivolge a Teresa un sorriso enigmatico come se tra loro esistesse già un legame che va oltre l’indagine. Teresa ottiene il permesso di interrogarlo da sola: i colloqui diventano un duello psicologico serrato, fino a quando lui le strappa la confessione del trauma più doloroso della sua vita. Teresa ne ottiene il trasferimento in una struttura sanitaria, convinta di poterlo portare a parlare. Ma nella notte fugge.

I casi di Teresa Battaglia: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Elena Sofia Ricci: Teresa Battaglia

Giuseppe Spata: Massimo Marini

Gianluca Gobbi: Giacomo Parisi

Fausto Maria Sciarappa: Albert Lona

Marial Bajma-Riva: Alice

Giulia Petrungaro: Elena Privitera

Sara Drago: Serena Giorgi

Massimo Poggio: Mauro Degano

Maurizio Donadoni: Sebastiano Corsi

Streaming e tv

Dove vedere I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere in tv e in streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 1 a partire dal 12 ottobre 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.