I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere: trama, cast, anticipazioni, Elena Sofia Ricci, location, attori, quante puntate, streaming, Rai 1

I Casi di Teresa Battaglia, la profiler di Udine, interpretata da Elena Sofia Ricci torna su Rai 1 a partire da questa sera, lunedì 12 ottobre, in prima serata. La terza stagione della serie dal titolo “Figlia della Cenere”, tratta dall’omonimo libro di Ilaria Tuti per la regia di Kiko Rosati, – una produzione Rai Fiction- Publispei – sarà in onda in otto episodi, per un totale di quattro puntate. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Trama

Sono passati cinque mesi dal caso della Ninfa Dormiente, quando il commissario Teresa Battaglia, profiler in grado di tracciare il profilo di un assassino usando la psicologia e la criminologia, deve occuparsi delle indagini di un nuovo, macabro crimine. Accanto a lei, i suoi fidati ispettori Massimo Marini (Giuseppe Spata) e Giacomo Parisi (Gianluca Gobbi).Tutto inizia con il ritrovamento del corpo di un uomo a cui l’assassino ha tagliato post-mortem le falangi distali delle dita delle mani e sfondato lo sterno con un oggetto contundente. Un omicidio raccapricciante, a cui presto ne seguono altri, tutti con lo stesso modus operandi.

A Teresa Battaglia non serve molto tempo per capire che si tratta di un serial killer. Se inizialmente le vittime sembrano scollegate tra loro, nel corso delle indagini Teresa si rende infatti conto, che dietro agli omicidi si cela un’unica mente, che uccide seguendo un preciso codice: tutte le vittime nascondevano un segreto, un peccato di cui si erano macchiate che le aveva rese, secondo la logica contorta dell’assassino, punibili con la morte. Ma non c’è è solo questo caso a tormentare il commissario Battaglia: la donna deve anche fare i conti con l’inaspettato ritorno di Sebastiano (Maurizio Donadoni), l’ex marito che l’aveva quasi uccisa e le aveva reso impossibile avere figli. Malgrado non voglia avere più nulla a che fare con lui, la Battaglia si troverà costretta ad affrontare l’uomo, che l’accusa di essere responsabile di una serie di minacce che lui e la sua nuova compagna stanno ricevendo da quando sono tornati a Udine.

I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere: il cast della serie

La serie vede come protagonista l’amatissima Elena Sofia Ricci. Non manca il ritorno di alcuni dei personaggi più amati dai fan della fiction. Vediamo insieme i personaggi e i relativi attori.

Teresa Battaglia – (Elena Sofia Ricci)

Teresa Battaglia è una donna dall’acume sorprendente e specializzata come profiler nell’indagare la mente e il cuore dei serial killer. Sarcastica e sempre pronta a mettere a disagio qualunque interlocutore, non ha però perso dolcezza e sensibilità che emergono improvvise e proprio per questo sorprendenti. Nel suo passato c’è un trauma che ha creduto di aver seppellito ma che nel corso di questa stagione tornerà a travolgerla. Teresa non è solo chiamata a combattere contro esseri umani, ma anche con un nemico molto più insidioso: l’Alzheimer. La battaglia con questo avversario continua, perché Teresa, nomen omen, combatte sempre senza arrendersi mai.

Massimo Marini – (Giuseppe Spata)

Giovane Ispettore di origini siciliane, è l’ultimo arrivato nella squadra mobile di Udine. Ambizioso ma ingenuo, Marini è spesso vittima di Teresa Battaglia, che nonostante lo provochi giornalmente, è la prima a scorgerne il coraggio e il talento, così come le fragilità nascoste. Le continue “angherie” a cui la Battaglia lo sottopone, altro non sono che il tentativo di metterlo alla prova, dargli la forza per superare i propri limiti, restituirgli i suoi insegnamenti e la sua esperienza. In questa stagione Marini è alle prese con la grande novità che l’arrivo dalla Sicilia della sua compagna, Elena Privitera, porta con sé: tra poco sarà padre; proprio lui che, per storia familiare, non avrebbe voluto esserlo.

Giacomo Parisi – (Gianluca Gobbi)

Ispettore Capo, è l’ombra di Teresa da diciotto anni: ovunque lei abbia prestato servizio, l’ha seguita. La conosce meglio di chiunque altro e, dietro a quel guscio coriaceo, sa riconoscerne le ferite e le fragilità che l’hanno portata a essere la donna che è. Complice un carattere fermo ma comprensivo, è l’unico che sappia davvero tenerle testa. Anticipandola e capendola, anche solo con uno sguardo. Fin ad ora è stato soprattutto il fedele scudiero di Teresa Battaglia, ma nella nuova stagione si farà conoscere anche sul versante affettivo.

Albert Lona – (Fausto Maria Sciarappa)

Dirigente della Squadra Mobile di Udine, è l’opposto di Teresa in tutto: tanto impulsiva lei, quanto rigido e rispettoso delle regole, lui. È all’apparenza un uomo duro che ha messo la carriera al primo posto e si aspetta che tutti seguano i suoi ordini senza domande. A dispetto dei contrasti che continuano a caratterizzare il rapporto che ha con Teresa, non può fare a meno di esserne affascinato. E riconoscerlo con sé stesso e poi con lei avrà un suo prezzo.

Alice – (Marial Bajma-Riva)

Alice è stata l’ultima a unirsi alla squadra di Teresa Battaglia, e sicuramente la più anomala del gruppo. È un’esperta di Human Remains Detection, ovvero il ritrovamento di resti umani e tracce biologiche. Alice il suo fedele cane Smoky sono i migliori sul campo, ma lei mantiene un profilo basso, perché la HRD è un’attività non ancora riconosciuta dalla legge in Italia. Anche in questa stagione le sue capacità professionali risulteranno importanti, ma ancor più lo sarà, involontariamente, ciò che le accade nella sfera privata.

Elena Privitera – (Giulia Petrungaro)

Laureata in Storia dell’Arte, ha raggiunto il suo compagno, Massimo Marini, a Udine dalla Sicilia per costruire una vita insieme, con la bambina che sta per nascere. Carattere volitivo e tenace, non s’immagina solo nel ruolo di madre e cerca di guadagnarsi una propria indipendenza con il lavoro. Le sue conoscenze legate all’arte paleocristiana – in particolare con riferimento alle figure presenti nella Basilica di Aquileia – saranno determinanti.

Serena Giorgi – (Sara Drago)

Arrivata in sostituzione di Giulio Nistri, è il nuovo capo della Scientifica. Sulle prime non sarà semplice prenderne il posto di Nistri, visto per via del rapporto di lunga data esistente tra lui e Teresa Battaglia. Ma sarà proprio la Battaglia la prima a capire le qualità professionali e umane della nuova arrivata, seguita via via da tutti gli altri, in particolar modo da Giacomo Parisi.

Mauro Degano – (Massimo Poggio)

Giornalista d’inchiesta vecchio stile, si è bruciato in passato, seguendo una traccia di cui non è riuscito a trovare le necessarie prove. Dopo un lungo girovagare è tornato a Udine e il caso di questa stagione, rappresenta per lui la grande occasione per tornare alla ribalta. Non per vanità o arroganza, ma perché desidera contribuire alla ricerca della verità e alla costruzione di una società migliore. Un uomo vecchio stampo, dai solidi valori che non tutti però, riescono a vedere.

Sebastiano Corsi – (Maurizio Donadoni)

Ex marito di Teresa, è lui la causa del grande trauma da lei subito in passato. Si ripresenta inaspettatamente a Udine per ragioni personali, anche se la sua strada andrà a incrociarsi più volte con quella della ex moglie. Con esiti inquietanti.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere? Appuntamento in prima visione su Rai 1 per un totale di otto episodi. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi, per un totale di quattro puntate. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire modifiche).

Prima puntata: 12 ottobre 2026

Seconda puntata: 19 ottobre 2026

Terza puntata: 26 ottobre 2026

Quarta puntata: 2 novembre 2026

Streaming e tv

Dove vedere I casi di Teresa Battaglia in tv e in streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 1 a partire dal 12 ottobre 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.