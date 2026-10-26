Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:40
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 26 ottobre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 26 ottobre 2026

Questa sera, lunedì 26 ottobre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 26 ottobre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il secondo fine settimana consecutivo di proteste e scontri nelle principali piazze italiane. A seguire, un approfondimento su Youssef Siher, indicato come il presunto ispiratore del Movimento 17 ottobre. Spazio anche a nuovi sviluppi dell’inchiesta sul sistema di potere del PD in alcune città italiane, da Firenze a Napoli. Infine, il caso Garlasco, con nuovi audio inediti. Partecipano al dibattito – tra gli altri – Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Fabio Sasso, Stefano Zurlo, Ginevra Leganza, Valter Biscotti, Ugo Ricci, Gianluca Zanella.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Spettacoli / Fedez attacca Massimo Giletti: "Fa feccia". La risposta del giornalista
Ti potrebbe interessare
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Spettacoli / Fedez attacca Massimo Giletti: "Fa feccia". La risposta del giornalista
Spettacoli / Ilaria D’Amico: “Dalla Santanché non ho mai ricevuto delle scuse, Grillo fu scorretto”
TV / Ascolti tv domenica 25 ottobre: Libera, Racconto di una notte, Che tempo che fa
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 25 ottobre 2026
TV / Libera 2: le anticipazioni della prima puntata
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata del 25 ottobre
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 25 ottobre 2026
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 25 ottobre 2026, su Rai 3
Ricerca