Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 26 ottobre 2026

Questa sera, lunedì 26 ottobre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 26 ottobre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il secondo fine settimana consecutivo di proteste e scontri nelle principali piazze italiane. A seguire, un approfondimento su Youssef Siher, indicato come il presunto ispiratore del Movimento 17 ottobre. Spazio anche a nuovi sviluppi dell’inchiesta sul sistema di potere del PD in alcune città italiane, da Firenze a Napoli. Infine, il caso Garlasco, con nuovi audio inediti. Partecipano al dibattito – tra gli altri – Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Fabio Sasso, Stefano Zurlo, Ginevra Leganza, Valter Biscotti, Ugo Ricci, Gianluca Zanella.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.