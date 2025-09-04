Hypnotic: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 4 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Hypnotic, film del 2023 diretto da Robert Rodriguez. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il detective Daniel Rourke rientra in servizio dopo un periodo di forzato riposo dovuto alla sparizione della sua bambina, Minnie, scomparsa misteriosamente mentre giocava in un parco. Insieme al suo collega, vengono messi di sorveglianza a una banca dopo che si è verificata una serie di rapine alle cassette di sicurezza di diverse filiali: vengono scassinate, ma ne rubano solo una. Quando arrivano sul luogo del nuovo colpo in seguito a una soffiata, Rourke trova nella cassetta di sicurezza che presumibilmente sarà rubata, la foto di sua figlia; la rapina avviene comunque e una volta raggiunti i ladri uno di loro, Dellrayne, gli parla per enigmi e i suoi due complici, su suo ordine, si uccidono a vicenda, sparandosi mentre il loro capo scompare nel nulla. Le indagini portano a Diana Cruz, autrice della soffiata, esperta di ipnosi ed ex agente del Governo, che sostiene che i rapinatori sono un gruppo di “ipnotici”, anche loro ex agenti addestrati dal Governo, in grado di influenzare le menti e di far fare a chiunque ciò che vogliono.

Hypnotic: il cast

Abbiamo visto la trama di Hypnotic, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ben Affleck: Daniel Rourke

Alice Braga: Diana Cruz

J. D. Pardo: Nicks

Dayo Okeniyi: River

Jeff Fahey: Carl

Jackie Earle Haley: Jeremiah

William Fichtner: Dellrayne

Zane Holtz: Trout

Ruben Cabaalero: Watkins

Kelly Frye: Viv

Ryan Ryusaki: Bong

Sandy Avila: Thelma

Streaming e tv

Dove vedere Hypnotic in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 4 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.