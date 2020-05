Hunger Games, Il canto della Rivolta – Parte 1: trama, cast, streaming

Siamo arrivati all’ultimo capitolo di Hunger Games. Il canto della rivolta è un unico romanzo, che però al cinema è stato scorporato: di fatto, l’ultimo avvincente capitolo è stato diviso in due film per evitare di perdere troppi passaggi importanti. Diretto ancora una volta da Francis Lawrence, Il canto della rivolta – Parte 1 è arrivato nelle sale nel 2014 e riprende da quello che è accaduto ne La ragazza di fuoco, quando Katniss è stata salvata dall’arena, lasciando però Peeta indietro. Vediamo qual è la trama di Hunger Games – Il canto della Rivolta, Parte 1, il cast e dove vedere il film in tv e in streaming.

Hunger Games, Il canto della Rivolta – Parte 1: trama

Il film riprende da dove avevamo lasciato Katniss ne La ragazza di fuoco. Salvata da Pultarch dopo aver distrutto l’arena degli Hunger Games, Katniss finisce al distretto 13, tenuto segreto e attivo dai ribelli guidati dalla presidentessa Alma Coin e da Pultarch. Entrambi vorrebbero Katniss come simbolo della ribellione, la stimata ghiandaia imitatrice che tutto il popolo acclama. Il distretto 12 è stato bombardato e distrutto dall’ira del Presidente Snow, Peeta poi trasmetterà in tv un messaggio a nome di Snow, chiedendo di cessare il fuoco. Katniss, capendo che lui è ancora vivo, allora decide di diventare il volto della ribellione, ma a patto che Peeta e tutti gli ostaggi presi a Capitol City vengano liberati.

Così, mentre Katniss incontra altri ribelli di altri distretti, Gale attacca due hovercraft bombardieri. Vicini a Capitol City, i ribelli distruggono la diga e la città viene inondata. Peeta a quel punto, soggiogato dal nemico, rilascia un altro messaggio in tv: i segni della tortura sono evidenti sul viso e sul corpo ma, ciò nonostante, Peeta riprende lucidità e lancia l’allarme, il distretto 13 sta per essere bombardato. Ed è grazie a Peeta che gli altri potranno salvarsi. Finnick userà i suoi segreti per nuocere Snow. Nel frattempo, Gale e Cressida liberano gli ostacci da Capital City e li riportano al distretto 13.

Purtroppo, quando Katniss vede Peeta, vorrebbe abbracciarlo ma le torture che Snow gli ha infierito lo hanno ucciso da dentro, mutato nella testa: Mellark è convinto infatti che Katniss sia il vero nemico e prova ad ucciderla.

Hunger Games, Il canto della Rivolta – Parte 1, il cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo da Jennifer Lawrence che interpreta Katniss, Josh Hutcherson invece è Peeta Mellark, Liam Hemsworth interpreta il fedele Gale, Julianne Moore invece è la spietata Alma Coin.

Philip Seymour Hoffman interpreta Plutarch Heavensbee, Woody Harrelson interpreta Haymitch, Elizabeth Banks è Effie, Jeffrey Wright invece interpreta Beetee, Stanley Tucci invece è Caesar. E poi vediamo Donald Sutherland, Toby Jones, Willow Shields, Sam Claflin, Jena Malone, Natalie Dormer, Mahershala Ali.

Hunger Games, Il canto della Rivolta – Parte 1, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere il film in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 21 maggio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

