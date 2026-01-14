Homefront: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Homefront, film thriller d’azione del 2013 diretto da Gary Fleder, scritto e prodotto da Sylvester Stallone, con protagonisti Jason Statham, James Franco, Winona Ryder e Kate Bosworth. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In una banda di spacciatori pericolosi c’è un agente sotto copertura, Phil Broker. Una sera gli spacciatori vengono arrestati dalla DEA, ad eccezione di Danny T. e di suo figlio, che riescono a fuggire in macchina. Phil Broker li insegue e li raggiunge, ma il figlio di Danny T., armato, viene ucciso. Broker abbandona la DEA ed insieme a sua figlia Maddy si trasferisce in una piccola città della Louisiana. A scuola, Maddy litiga con un bullo che la provoca, Teddy Klum; Broker viene immediatamente chiamato dalla direzione, e quando va a scuola per prendere Maddy, il padre del ragazzo litiga con Broker e cerca di attaccarlo, ma Broker lo mette fuori combattimento in pochi secondi. In seguito a ciò, la madre di Teddy, Cassie Klum, chiede a suo fratello Gator Bodine, un influente spacciatore, di spaventare l’uomo; in una stazione di benzina, due scagnozzi inviati da Gator provocano Broker e lo minacciano, ma Broker li neutralizza senza difficoltà.

I guai però non finiscono qui: mentre Broker e Maddy vanno a cavallo, Gator entra di soppiatto in casa loro, distrugge un peluche di Maddy, rapisce il gatto e trova dei fascicoli, dai quali deduce come Broker sia il responsabile dell’arresto di Danny T. Nonostante sia in prigione, Danny T. controlla ancora molto traffico di droga nella città e perciò Gator ruba il fascicolo di Broker e glielo consegna, sperando che gli dia più libertà di circolazione. Intanto Broker e Maddy, piano piano, riescono a farsi perdonare da Cassie e Jimmy per il litigio avvenuto a scuola. Chiacchierando, grazie al suo amico Teedo che gli dà una mano in alcuni lavori domestici, Broker scopre che Gator è lo zio di Teddy Klum, e ne deduce che potrebbe essere stato lui ad essersi introdotto in casa. Così Broker incontra Gator (il quale si comporta come se fosse ignaro dei fatti) in un bar e gli intima di stare alla larga da casa sua.

Homefront: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Homefront, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Phil Broker

James Franco: Morgan ‘Gator’ Bodine

Winona Ryder: Sheryl Marie Mott

Kate Bosworth: Cassie Bodine Klum

Marcus Hester: Jimmy Klum

Rachelle Lefèvre: Susan Hetch

Omar Benson Miller: Teedo

Owen Harn: Clay

Clancy Brown: Sceriffo Keith Rodrigue

Frank Grillo: Cyrus Hanks

Christa Campbell: Lydia

Chuck Zito: ‘Danny T’ Turrie

Izabela Vidovic: Maddy Broker

Stuart Greer: Lewis

Christopher Alan Weaver: Terry

Lance E. Nichols: Capo operazione DEA

Streaming e tv

Dove vedere Homefront in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 14 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.