Hitch – Lui sì che capisce le donne: trama, cast, streaming del film su Italia 1

Questa sera, 26 giugno 2025, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film Hitch – Lui sì che capisce le donne, in onda in prima serata. Il film del 2005 diretto da Andy Tennant vede come protagonista Will Smith. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Sexy e disinvolto, Hitch aiuta i suoi clienti a fare colpo al primo appuntamento, ma rimane spiazzato quando un’affascinante reporter mette il naso nei suoi affari.

Hitch – Lui sì che capisce le donne: il cast del film

Protagonisti della pellicola sono Will Smith e Eva Mendes. Ecco gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Will Smith: Alex “Hitch” Hitchens

Eva Mendes: Sara Melas

Kevin James: Albert Brennaman

Amber Valletta: Allegra Cole

Michael Rapaport: Ben

Adam Arkin: Max Trundle

Jeffrey Donovan: Vance Munson

Robinne Lee: Cressida Baylor

Julie Ann Emery: Casey Sedgewick

Nathan Lee Graham: Geoff

Philip Bosco: signor O’ Brian

Kevin Sussman: Neil

Austin Lysy: Magnus Forester

Streaming e tv

Dove vedere il film Hitch in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, 26 giugno 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.