Hippocrate: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, lunedì 10 agosto 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda il film Hippocrate, per la regia di Thomas Lilti. La pellicola vede come protagonisti Vincent Lacoste e Reda Kateb. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Hippocrate film: trama

Benjamin è convinto che diventerà un bravo medico e sta per affrontare il suo primo stage, presso l’istituto in cui lavor a suo padre, il professor Barois. L’esperienza si rivela però tutt’altro che semplice e niente va come Benjamin aveva sperato, costretto a confrontarsi non solo con i propri limiti e paure, ma anche quelle di pazienti, familiari, medici e resto del perso nale. La pratica è più difficile della teoria, le responsabilità pesantissime, suo padre è assente e il suo collega stagista è un medico molto più esperto di lui: Benjamin non è più sicuro di niente…

Hippocrate film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Vincent Lacoste : Benjamin Barois

Reda Kateb : Abdel Rezzak

Jacques Gamblin : Professor Barois

Marianne Denicourt : Dottor Denormandy

Félix Moati : Stéphane

Carole Franck : Myriam

Philippe Rebbot : Guy

Fanny Sidney : Estelle

Tiphaine Daviot : Jeanne

Jeanne Cellard : Mme Richard

Isalinde Giovangigli : La figlia di Mme Richard

Thierry Gary : Il figlio di Mme Richard

Erwan Laurent : Manu

Christophe Odent : Professor Truelle

Hippocrate film: trailer

Ecco il trailer del film Hippocrate, in onda stasera 10 agosto 2020 in prima serata su Rai 3 dalle 21.20.

Hippocrate film: diretta tv e streaming

Ma dove vedere Hippocrate? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera lunedì 10 agosto 2020 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD.

Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Chi vuole gustare Gli sdraiati dovrà sintonizzarsi su Rai 3 venerdì lunedì 10 agosto 2020 alle ore 21:20.

Dove vedere Rai 3 in streaming

Potrebbero interessarti Il paradiso all’improvviso: trama, cast, trailer, streaming del film su Canale 5 Il giovane Montalbano – Un’albicocca: trama, anticipazioni Il giovane Montalbano – Un’albicocca: il cast completo