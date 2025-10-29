Hercules – La leggenda ha inizio: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Hercules – La leggenda ha inizio (The Legend of Hercules), film del 2014 diretto e prodotto da Renny Harlin, con protagonista Kellan Lutz nei panni di Hercules. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’antica Grecia regna il terrore per colpa di re Anfitrione che, bramoso di potere e di ricchezze, invade il regno confinante, Argo. Così Anfitrione affronta il re di Argo in duello riuscendo a sconfiggerlo e reclama il suo regno. Tuttavia, Alcmena, moglie di Anfitrione, non sopporta più l’arroganza e crudeltà del marito; per questo, insieme al suo fidato consigliere Chirone, visita in piena notte un antico tempio dedicato a Era, implorando di aiutarla a placare la sete di potere di Anfitrione e salvare il suo popolo.

La dea si manifesta e annuncia alla regina che avrà il suo salvatore e che questi sarà il figlio che partorirà in futuro e che avrà non dal marito ma dallo stesso marito di Era, il padre degli dèi Zeus, che si è invaghito di lei. Era domanda alla regina se è disposta a tradire il proprio re per partorirne un figlio mortale, in modo da cancellare la sofferenza che sta spargendo Anfitrione. Alcmena è disposta a tutto per fermare la sete di sangue di suo marito e accetta. Per il bene del mondo, Era non interferirà. Quella stessa notte Alcmena riceve la visita di Zeus in forma astrale, che giace infine con lei, ma Anfitrione arriva e capisce cosa sta succedendo infuriandosi. Nove mesi dopo, la regina partorisce Hercules…

Hercules – La leggenda ha inizio: il cast

Abbiamo visto la trama di Hercules – La leggenda ha inizio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kellan Lutz: Hercules

Gaia Weiss: Ebe

Scott Adkins: Re Anfitrione

Roxanne McKee: Alcmena

Liam Garrigan: Ificle

Liam McIntyre: Sotero

Rade Šerbedžija: Chirone

Kenneth Cranham: Lucio

Johnathon Schaech: Tarak

Luke Newberry: Agamennone

Jukka Hildén: Creone

Mariah Gale: Kakia

Sarai Givaty: Safirra

Spencer Wilding: Humbaba

Richard Reid: Archer

Streaming e tv

Dove vedere Hercules – La leggenda ha inizio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 29 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.