Harry Potter e il calice di fuoco: trama, cast e streaming film

Questa sera, giovedì 3 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 arriva il quarto film della saga di Harry Potter, Il calice di fuoco. La saga, tratta dagli omonimi romanzi di J.K. Rowling, torna ad intrattenere gli italiani anche quest’inverno dopo la stretta imposta dal Coronavirus che tiene in casa la sera gli italiani. Di cosa parla il quarto capitolo della storia del magico maghetto inglese? Vediamolo insieme.

Trama

In questo quarto capitolo, Harry è giunto al suo quarto anno ad Hogwarts e l’anno scolastico inizia nel peggiore dei modi poiché ogni notte sogna Voldemort in compagnia di Codaliscia e un altro uomo misterioso il cui compito, imposto da Voldemort, è catturare Potter. Durante la finale della Coppa del mondo di Quidditch, compaiono i Mangiamorte e Harry tra di loro riconosce l’uomo che ha sognato. Hogwarts intanto è in fermento perché a breve si svolgerà il Torneo Tremaghi, una competizione estrema che mette in gioco 3 maghi di scuole diverse di 17 anni compiuti. I nomi vengono estratti dal Calice di Fuoco e, oltre a Cedric Diggory e altri due nomi, il Calice pronuncia anche un quarto inaspettato nome: quello di Harry Potter. Il maghetto sarà quindi costretto a prendere parte al torneo con tre prove di abilità molto rischiose.

Harry Potter e il calice di fuoco: il cast del film

Chi vediamo nel cast di questo quarto capitolo? Tornano ovviamente i volti più amati più qualche new entry. Harry come al solito è interpretato da Daniel Radcliffe, mentre Ron è interpretato da Rupert Grint e Hermione Granger è Emma Watson. Vediamo poi Alastor Moody interpretato da Michael Gleeson, Albus Silente interpretato da Michael Gambon, Rubeus Hagrid invece è interpretato da Robbie Coltrane, mentre Credi Diggory è interpretato da Robert Pattinson. Viktor Krum è interpretato da Stanislav Ianevski, mentre Severus Piton è interpretato da Alac Rickman. Minerva McGranitt è Maggie Smith, Lord Voldemort è Ralph Fiennes e Draco Malfony è Tom Felton. E ancora vediamo Frances de la Tour, Roger Lloyd Pack, Predag Bjelac, Miranda Richardson, Jason Isaacs, David Bradley e Gary Oldman.

Streaming e tv

Dove vedere Harry Potter e il calice di fuoco in diretta tv e live streaming? Il film viene trasmesso questa sera – come tutti i giovedì – 3 dicembre 2020 alle ore 21:25 su Canale 5. Il canale principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 505 per la versione HD. Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite

