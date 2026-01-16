Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, su Italia 1 alle ore 21,30 va in onda il film Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, l’ultimo capitolo della saga del maghetto nato dalla penna di J. K. Rowling. La pellicola, diretta da David Yates, è dunque l’ultimo appuntamento con la serie di film tratti dai popolari romanzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Nell’ultimo film della saga, dopo aver lasciato la scuola di magia di Hogwarts, ormai occupata dai Mangiamorte, Harry Potter continua la disperata ricerca degli Horcrux per riuscire a indebolire Lord Voldemort. Così Harry organizza insieme a Ron e Hermione un furto alla Gringott, la banca dei maghi, dove si trova uno degli Horcrux rimasti, in particolare all’interno della camera blindata di Bellatrix Lestrange.

Grazie a una serie di magie i tre ragazzi riescono a superare l’attentissima guardia dei folletti e a entrare all’interno della stanza dove, non senza diversi imprevisti, recupereranno l’Horcrux fuggendo dalla banca in sella a un drago. La caccia continua e Harry, secondo la trama di Harry Potter e i doni della morte parte 2, che tramite delle visioni riesce a vedere Voldemort infuriato per via del furto alla Gringott, scopre anche che il quinto oggetto stregato è legato a Priscilla Corvonero. I tre amici decidono quindi di tornare nei pressi di Hogwarts, nella casa di Aberforth Silente, fratello del defunto Albus, dove scopriranno un passaggio segreto per infiltrarsi nel castello, dove devono cercare il diadema di Priscilla Corvonero.

Ma quando Severus Piton, il nuovo preside della scuola, viene a conoscenza della presenza di Harry a Hogwarts, la professoressa Minerva McGranitt difende il ragazzo dando inizio ad un duello con Piton, costretto alla fuga. La battaglia finale tra le forze del bene e quelle del male ha così inizio: Lord Voldemort ha radunato il suo esercito nella scuola scontrandosi contro gli studenti e l’Ordine della Fenice. Tra colpi di scena e straordinarie rivelazioni, la guerra culminerà con il duello definitivo fra il ragazzo che è sopravvissuto e il signore oscuro. Nessuno dei due può vivere se l’altro sopravvive. Chi avrà la meglio?

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: il cast

Abbiamo visto la trama di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Ralph Fiennes: Lord Voldemort

Michael Gambon: Albus Silente

John Hurt: Garrick Olivander

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Kelly Macdonald: Helena Corvonero

Gary Oldman: Sirius Black

Alan Rickman: Severus Piton

Maggie Smith: Minerva McGranitt

David Thewlis: Remus Lupin

David Bradley: Argus Gazza

Warwick Davis: Unci-Unci, Filius Vitious

Tom Felton: Draco Malfoy

Ciarán Hinds: Aberforth Silente

Gemma Jones: Poppy Chips

Dave Legeno: Fenrir Greyback

Miriam Margolyes: Pomona Sprite

Helen McCrory: Narcissa Malfoy

Nick Moran: Scabior

James Phelps: Fred Weasley

Oliver Phelps: George Weasley

Clémence Poésy: Fleur Delacour

Natalia Tena: Ninfadora Tonks

Julie Walters: Molly Weasley

Mark Williams: Arthur Weasley

Bonnie Wright: Ginny Weasley

Streaming e tv

Dove vedere Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 16 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.