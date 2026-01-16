Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: tutto quello che c’è da sapere sul film
Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, su Italia 1 alle ore 21,30 va in onda il film Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, l’ultimo capitolo della saga del maghetto nato dalla penna di J. K. Rowling. La pellicola, diretta da David Yates, è dunque l’ultimo appuntamento con la serie di film tratti dai popolari romanzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Nell’ultimo film della saga, dopo aver lasciato la scuola di magia di Hogwarts, ormai occupata dai Mangiamorte, Harry Potter continua la disperata ricerca degli Horcrux per riuscire a indebolire Lord Voldemort. Così Harry organizza insieme a Ron e Hermione un furto alla Gringott, la banca dei maghi, dove si trova uno degli Horcrux rimasti, in particolare all’interno della camera blindata di Bellatrix Lestrange.
Grazie a una serie di magie i tre ragazzi riescono a superare l’attentissima guardia dei folletti e a entrare all’interno della stanza dove, non senza diversi imprevisti, recupereranno l’Horcrux fuggendo dalla banca in sella a un drago. La caccia continua e Harry, secondo la trama di Harry Potter e i doni della morte parte 2, che tramite delle visioni riesce a vedere Voldemort infuriato per via del furto alla Gringott, scopre anche che il quinto oggetto stregato è legato a Priscilla Corvonero. I tre amici decidono quindi di tornare nei pressi di Hogwarts, nella casa di Aberforth Silente, fratello del defunto Albus, dove scopriranno un passaggio segreto per infiltrarsi nel castello, dove devono cercare il diadema di Priscilla Corvonero.
Ma quando Severus Piton, il nuovo preside della scuola, viene a conoscenza della presenza di Harry a Hogwarts, la professoressa Minerva McGranitt difende il ragazzo dando inizio ad un duello con Piton, costretto alla fuga. La battaglia finale tra le forze del bene e quelle del male ha così inizio: Lord Voldemort ha radunato il suo esercito nella scuola scontrandosi contro gli studenti e l’Ordine della Fenice. Tra colpi di scena e straordinarie rivelazioni, la guerra culminerà con il duello definitivo fra il ragazzo che è sopravvissuto e il signore oscuro. Nessuno dei due può vivere se l’altro sopravvive. Chi avrà la meglio?
Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2: il cast
Abbiamo visto la trama di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Daniel Radcliffe: Harry Potter
- Rupert Grint: Ron Weasley
- Emma Watson: Hermione Granger
- Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange
- Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid
- Ralph Fiennes: Lord Voldemort
- Michael Gambon: Albus Silente
- John Hurt: Garrick Olivander
- Jason Isaacs: Lucius Malfoy
- Kelly Macdonald: Helena Corvonero
- Gary Oldman: Sirius Black
- Alan Rickman: Severus Piton
- Maggie Smith: Minerva McGranitt
- David Thewlis: Remus Lupin
- David Bradley: Argus Gazza
- Warwick Davis: Unci-Unci, Filius Vitious
- Tom Felton: Draco Malfoy
- Ciarán Hinds: Aberforth Silente
- Gemma Jones: Poppy Chips
- Dave Legeno: Fenrir Greyback
- Miriam Margolyes: Pomona Sprite
- Helen McCrory: Narcissa Malfoy
- Nick Moran: Scabior
- James Phelps: Fred Weasley
- Oliver Phelps: George Weasley
- Clémence Poésy: Fleur Delacour
- Natalia Tena: Ninfadora Tonks
- Julie Walters: Molly Weasley
- Mark Williams: Arthur Weasley
- Bonnie Wright: Ginny Weasley
Streaming e tv
Dove vedere Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 16 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.