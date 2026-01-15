Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 15 gennaio 2026, su Italia 1 va in onda in prima serata il film Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1, prima parte dell’ultimo capitolo della saga del maghetto di Hogwarts. Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 è stato diretto da David Yates, così come la seconda parte. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel penultimo film di Harry Potter, dopo la scomparsa sofferta di Albus Silente, Harry Potter è in fuga. Sia Hogwarts che il Ministero della Magia sono caduti nelle mani di Voldemort ed Harry rappresenta l’unico ostacolo che si frappone tra il maestro delle arti oscure e la vittoria totale. I membri dell’Ordine della Fenice scortano il giovane mago verso la casa della famiglia Weasley, ma Voldemort – che sta sempre un passo avanti – tende loro un’imboscata con l’aiuto dei Mangiamorte: di conseguenza, muore Edvige e un membro dell’ordine.

Harry poi scoprirà l’eredità lasciata da Silente a lui, Ron ed Hermione: oggetti cruciali che saranno indispensabili per portare a termine la loro missione. Harry a quel punto decide di dare la caccia agli Horcrux, oggetti o esseri viventi all’interno dei quali Voldemort ha racchiuso frammenti della sua anima per rendersi immortale.

Il Signore Oscuro, a sua volta, è alla disperata ricerca della bacchetta di Sambuco, perché quella che ha non è in grado di uccidere Harry Potter. La ricerca dei tre maghetti porta a Dolores Umbrigde, che possiede uno degli Horcrux. Riusciranno a rubare il medaglione, la cui caratteristica è corrodere l’anima di chi lo indossa. Una volta fuggiti, i tre amici avranno infatti un brusco litigio che porterà Ron ad allontanarsi dal gruppo. Harry ed Hermione non si abbattono, lavorano insieme e trovano un modo per distruggere tutti gli Horcrux. Dopo il ritorno di Ron, i tre amici verranno catturati e portati nei sotterranei di Villa Malfoy.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: il cast

Abbiamo visto la trama di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 ma qual è il cast del film? Ecco l’elenco completo del cast con gli attori e i relativi personaggi:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Ralph Fiennes: Lord Voldemort

Michael Gambon: Albus Silente

Brendan Gleeson: Alastor Moody

Richard Griffiths: Vernon Dursley

John Hurt: Olivander

Rhys Ifans: Xenophilius Lovegood

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Bill Nighy: Rufus Scrimgeour

Alan Rickman: Severus Piton

Fiona Shaw: Petunia Dursley

Timothy Spall: Peter Minus

Imelda Staunton: Dolores Umbridge

David Thewlis: Remus Lupin

Warwick Davis: Unci-Unci

Tom Felton: Draco Malfoy

Dave Legeno: Fenrir Greyback

Helen McCrory: Narcissa Malfoy

Nick Moran: Scabior

Peter Mullan: Corban Yaxley

David O’Hara: Albert Runcorn

Clémence Poésy: Fleur Delacour

Natalia Tena: Ninfadora Tonks

Julie Walters: Molly Weasley

Mark Williams: Arthur Weasley

Bonnie Wright: Ginny Weasley

Streaming e tv

Dove vedere Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 in diretta tv e live streaming? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 15 gennaio 2026 – a partire dalle ore 21,20 su Italia 1. La rete giovane di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.