Guenda Goria, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Guenda Goria è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Quest’anno i concorrenti in gara sono venti, tra cui Guendalina, la figlia di Maria Teresa Ruta. Mamma e figlia entrano nella casa del Gf Vip insieme, formando un unico concorrente. Ma chi è Guenda Goria, concorrente del Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme.

Chi è Guenda Goria del Grande Fratello Vip 2020

Attrice, classe 1988, è nata a Roma. Figlia d’arte, i suoi genitori sono la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e il giornalista sportivo Amedeo Goria. Guenda, di cui il nome completo è Guendalina, ha anche un fratello di nome Gianamedeo. Guenda, che entra nella casa del Gf insieme a sua madre Maria Teresa Ruta, ha studiato recitazione al The Actor’s Academy di Milano, ha studiato danza per dieci anni e si è anche diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. Insomma, una donna di spettacolo davvero a tutto tondo. È anche laureata in Filosofia ed Estetica.

Per quanto riguarda la sua carriera, sappiamo che dopo un’esperienza come conduttrice sull’emittente All Music e dopo aver preso parte alla fiction Rai, Crimini, e al programma I raccomandati, ha partecipato nel 2010 al reality L’Isola dei famosi. Ha poi preso parte a fiction e film per la tv come Un passo dal cielo, Così fan tutte e Con il sole negli occhi. Recentemente Guenda Goria ha recitato nel film Anita B. e ha avuto un piccolo ruolo nel film di Matteo Garrone, Il racconto dei racconti. Al cinema ha preso parte anche a Un viaggio di cento anni di Pupi Avati e Per sempre di Paolo Genovese. Inoltre l’abbiamo vista nella popolare fiction Rai Il paradiso delle signore e in alcuni spettacoli teatrali, anche nel ruolo di regista, come in Nel buio dell’America, dove ha diretto la madre.

In alcune interviste Guendalina ha raccontato di aver sofferto perché quando era piccola i suoi genitori, per via del loro lavoro, erano spesso assenti: “Tendo ad essere un po’ dura e lo sono stata spesso ma è anche un modo per reagire a delle sofferenze. Ho spesso accusato i miei genitori perché la mia vita con loro non è stata sempre semplice, forse anche a causa del loro mestiere. Nel mestiere dello spettacolo, c’è tanta vanità e anche tanto egoismo, anche necessario. Da bambina, avrei preferito che i miei genitori avessero fatto delle rinunce per me”. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che a gennaio scorso ha chiuso un’importante storia d’amore, al momento quindi non dovrebbe avere un fidanzato. Su Instagram il suo profilo è seguito da oltre 21mila persone.

