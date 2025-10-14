Greenland: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Greenland, film del 2020 diretto da Ric Roman Waugh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John è un ingegnere edile che abita ad Atlanta insieme alla moglie Allison e al figlio Nathan, affetto da diabete. Un giorno John assiste ad un evento spettacolare: i frammenti della cometa Clarke si stanno dirigendo verso la Terra, ma le evidenze suggeriscono che non la colpiranno in maniera distruttiva.

Il giorno successivo John riceve sul cellulare un avviso nel quale gli viene riferito che, insieme ad Allison e Nathan, è stato selezionato per raggiungere un aeroporto militare, per poi volare verso un rifugio segreto e salvarsi da una possibile catastrofe. John torna subito a casa, dove sono presenti anche dei vicini: in diretta TV, tutti vedono uno dei frammenti di Clarke sorvolare l’Oceano Atlantico ed impattare sulla Florida, distruggendo Tampa e provocando un’onda d’urto che arriva fino ad Atlanta. Tutti fuggono dall’abitazione e, quando John riceve un nuovo messaggio di allerta, parte assieme alla donna ed al bambino per raggiungere l’aeroporto indicato.

Si scopre che ci sono migliaia di frammenti che stanno arrivando sul pianeta: i più piccoli causeranno danni minimi, altri più grossi distruggeranno intere città. Ma a far preoccupare gli scienziati è il frammento più grande, il cui impatto è previsto nelle 48 ore successive, che è in grado di causare un evento estintivo.

Una volta all’aeroporto e superati i controlli, John si accorge che manca l’insulina di Nathan (perduta in auto): mentre torna al veicolo per recuperarla, Allison e Nathan vengono respinti dai militari, perché i malati cronici non si possono imbarcare. Al suo ritorno, John non trova nessuno dei due: salito su un aereo e scoperti gli ordini dei militari, l’uomo chiede subito di scendere per cercare la sua famiglia. Intanto Allison, a causa della scarsità di insulina, decide di raggiungere una farmacia, non prima di aver lasciato un biglietto per John sulla loro auto, indicando come meta la casa di Dale, il nonno di Nathan.

Lungo il percorso, Allison e Nathan trovano una farmacia presa d’assalto, prendono l’insulina e riescono ad uscire indenni dall’edificio. Allison e Nathan chiedono quindi un passaggio ad una coppia, Ralph e Judy, per raggiungere Lexington, nel Kentucky, dove vive Dale. Durante il viaggio, Ralph si rende conto che la donna ed il bambino sono provvisti di braccialetto: si ferma lungo la strada, caccia Allison dalla macchina strappandole il braccialetto e rapisce Nathan. All’aeroporto di Knoxville i tre si apprestano ad imbarcarsi su un aereo, ma Ralph e Judy verranno arrestati grazie a Nathan, che rivela ai militari di essere stato separato dalla madre. Intanto Allison riesce anch’essa a raggiungere l’aeroporto, dove ritroverà Nathan. Da qui, saliranno entrambi su un bus per recarsi a Lexington.

Greenland: il cast

Abbiamo visto la trama di Greenland, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gerard Butler: John Garrity

Morena Baccarin: Allison Garrity

Roger Dale Floyd: Nathan Garrity

Scott Glenn: Dale

David Denman: Ralph Vento

Hope Davis: Judy Vento

Andrew Bachelor: Colin

Gary Weeks: Ed Pruitt

Tracey Bonner: Peggy Pruitt

Claire Bronson: Debra Jones

Madison Johnson: Ellie Jones

Merrin Dungey: maggiore Breen

Streaming e tv

Dove vedere Greenland in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.