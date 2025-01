Grease (Brillantina): trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Grease (Brillantina), film del 1978 diretto da Randal Kleiser. Il film è tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Stati Uniti, 1958. Durante l’estate Danny Zucco, il leader dei Thunderbirds (detti T-Birds), una banda di studenti della Rydell High School, incontra Sandy Olsson, una giovane e ingenua ragazza australiana di origine scandinava. I due s’innamorano ma Sandy al finire delle vacanze estive dovrà tornare in Australia, quindi la coppia deve dirsi addio, giurandosi amore eterno.

I programmi di Sandy però cambiano all’improvviso: dopo che la sua famiglia ha deciso di rimanere negli Stati Uniti, si iscrive inconsapevolmente alla stessa scuola di Danny, dove conosce e fa amicizia con un gruppo di studentesse chiamate Pink Ladies: la leader Betty Rizzo, Frenchy, Marty e Jan. Sia Danny che Sandy, ignari di essere molto più vicini del previsto, rendono partecipi i rispettivi amici della loro storia, intonando Summer Nights: Sandy racconta la sua versione dei fatti e viene derisa dalle sue compagne, mentre Danny non riferisce agli amici come sono andate davvero le cose per non rovinare la sua reputazione da duro.

Quando Sandy rivela alle nuove amiche il nome del ragazzo, che è conosciuto da tutti nella scuola, Rizzo, che tempo prima ha avuto un flirt con lo stesso Danny, è invidiosa e vuole metterlo in difficoltà davanti agli amici organizzando un incontro “casuale” fra i due. Alla vista di Sandy, Danny inizialmente si mostra sorpreso e felice di rivederla, ma si mostra sempre spavaldo davanti ai suoi amici Kenickie, Doody, Sonny e Putzie. Il suo atteggiamento ferisce Sandy, che viene invitata a un pigiama party da Frenchy con l’obiettivo di consolarla, ma qui la sua personalità innocente la rende lo zimbello di Rizzo. Sandy esprime il proprio stato d’animo con la canzone Hopelessly Devoted to You, mostrando di essere ancora innamorata di Danny. Il giorno dopo Danny incontra Sandy in un bar seduta al tavolo con Tom, un atleta della scuola; quando lei si sposta verso il juke-box, lui la raggiunge e le chiede scusa per l’atteggiamento avuto. I due riprendono così a frequentarsi, anche se i problemi non spariscono e Danny è combattuto tra i suoi sentimenti e la sua reputazione.

Grease (Brillantina): il cast

Abbiamo visto la trama di Grease (Brillantina), ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

John Travolta: Danny Zucco

Olivia Newton-John: Sandy Olsson

Stockard Channing: Betty Rizzo

Jeff Conaway: Kenickie

Barry Pearl: Doody

Michael Tucci: Sonny

Kelly Ward: Putzie

Didi Conn: Frenchy

Jamie Donnelly: Jan

Dinah Manoff: Marty Maraschino

Streaming e tv

Dove vedere Grease (Brillantina) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 6 gennaio 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.