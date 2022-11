Grande Fratello Vip, scontro tra Cristina Quaranta e Sonia Bruganelli

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Cristina Quaranta va all’attacco di Antonino Spinalbese e anche dell’opinionista Sonia Bruganelli che nel corso dell’ultima puntata del reality aveva difeso l’hair stylist per aver scaricato Oriana Marzoli.

“Gli uomini usano e poi scaricano….Ma noi donne passiamo sempre per delle Puttane!…..senza parole” ha scritto su Twitter Cristina Quaranta scagliandosi contro Spinalbese e, indirettamente, anche contro Sonia Bruganelli che in trasmissione aveva giustificato il comportamento dell’ex compagno di Belen Rodriguez sostenendo che Oriana “abbia elemosinato amore da lui”.

Dai Cristina, sei più intelligente di così. Questa cosa del sesso dove gli uomini sono predatori e le donne prede squalifica il genere femminile. — sonia bruganelli (@SBruganelli) November 29, 2022

Proprio Sonia Bruganelli poco dopo ha replicato sempre sui social: “Dai Cristina, sei più intelligente di così. Questa cosa del sesso dove gli uomini sono predatori e le donne prede squalifica il genere femminile”.

“Concordo nel dire che quando un rapporto è consenziente, non ci sono prede o predatori, ma resta il fatto che i modi o atteggiamenti da parte di Antonino, determinano un rispetto che a mio avviso non c è stato” ha controreplicato Cristina Quaranta.