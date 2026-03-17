Grande Fratello Vip 2026: conduttrice e opinioniste della nuova edizione

Parte il 17 marzo il Grande Fratello Vip 2026, un’edizione totalmente diversa dalle ultime, che vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Un grande cast con tanti vip per un’edizione attesissima. Nel ruolo di opinioniste la conduttrice del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima giornalista Selvaggia Lucarelli, che sicuramente non si tirerà indietro con i suoi commenti pungenti.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello 2026? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Al momento non c’è nessuna dichiarazione ufficiale, ma c’è chi parla di 10 puntate, quindi di un’edizione molto veloce rispetto a quelle del passato. Previsti due appuntamenti a settimana, il martedì e il venerdì.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).