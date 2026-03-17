Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Grande Fratello Vip 2026: conduttrice e opinioniste della nuova edizione

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Grande Fratello Vip 2026: conduttrice e opinioniste della nuova edizione

Parte il 17 marzo il Grande Fratello Vip 2026, un’edizione totalmente diversa dalle ultime, che vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Un grande cast con tanti vip per un’edizione attesissima. Nel ruolo di opinioniste la conduttrice del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima giornalista Selvaggia Lucarelli, che sicuramente non si tirerà indietro con i suoi commenti pungenti.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello 2026? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Al momento non c’è nessuna dichiarazione ufficiale, ma c’è chi parla di 10 puntate, quindi di un’edizione molto veloce rispetto a quelle del passato. Previsti due appuntamenti a settimana, il martedì e il venerdì.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello Vip 2026, il cast: i concorrenti della nuova edizione
TV / Spider-Man: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Grande Fratello Vip 2026: quante puntate, durata e quando finisce
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello Vip 2026, il cast: i concorrenti della nuova edizione
TV / Spider-Man: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Grande Fratello Vip 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Stasera a letto tardi: le anticipazioni della terza puntata su Rai 2
TV / Stasera a letto tardi streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 17 marzo 2026 su La7
TV / Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Le libere donne streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
Ricerca