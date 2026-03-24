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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 24 marzo

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di Giovanni Macchi
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 24 marzo

Stasera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La serata ruota attorno al televoto che decreterà il primo eliminato di questa edizione del GF Vip 2026. In nomination sono finiti: Dario Costantini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro. Il meno votato dovrà abbandonare definitivamente la Casa, segnando così la prima uscita ufficiale del programma.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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