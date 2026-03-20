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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 20 marzo

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di Giovanni Macchi
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 20 marzo

Stasera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella scorsa puntata abbiamo visto entrare nella Casa 16 concorrenti. 8 i concorrenti finiti in nomination. Tra i nominati ci sono Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi, Ibiza Altea, e Lucia Ilardo. Un aspetto curioso è che, contrariamente ad altre edizioni, non è prevista un’eliminazione immediata, ma il televoto è stato indetto per decretare il concorrente preferito dal pubblico, il quale riceverà l’immunità per la prossima puntata.

Uno degli eventi più discussi della settimana riguarda GionnyScandal, il rapper che ha mostrato segnali di disagio emotivo. Dopo aver rivelato di essere ipocondriaco e di avere difficoltà ad adattarsi alla convivenza forzata, GionnyScandal ha lasciato intendere la possibilità di abbandonare la Casa. Cosa succederà?

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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