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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 10 aprile

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di Giovanni Macchi
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 10 aprile

Stasera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La tensione si taglia con il coltello: alleanze fragili, gruppi sempre più divisi e discussioni che ormai sono all’ordine del giorno. Le protagoniste assolute? Donne forti, divisive, spesso sopra le righe. I nomi non passano inosservati e sono quelli di Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Paola Caruso ed Antonella Elia. Nel mezzo anche la figura di Francesca Manzini che sembra non voler prendere posizioni specifiche alimentando i dubbi sulla sua trasparenza nel gioco.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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