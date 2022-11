Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata di oggi, 21 novembre

Stasera, lunedì 28 novembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di oggi, 28 novembre, vedremo chi uscirà dal famigerato reality televisivo. Oltre a vedere se davvero la rottura della coppia Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese è definitiva come sembra. Lui non ha gradito il commento di lei, a proposito della sua nostalgia per la figlia Luna Marì. “Anche a me manca il mio cane”. Altro argomento di stasera. Nella scorsa puntata Taylor Mega e Micol Incorvaia avevano avuto un confronto infuocato. Chissà se le acque nel frattempo si sono calmate o ci saranno ulteriori sviluppi. Possibile poi che si parli delle parole pronunciate da Charlie Gnocchi ad Antonino Spinalbanese: “Oriana ha voglia di fare una di quelle trom*ate… ha voglia di lasciarsi andare. È bollita, ha la fi*a bagnata, è bagnata”. In arrivo provvedimenti?

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Previsto poi, come al solito, il day-time su Canale 5 e Italia 1. Ma non solo: le breaking news dalla Casa ci arriveranno in diretta. L’appuntamento è con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16,45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni. Sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo). E La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).