Grande Fratello Vip 2021-2022: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 7 marzo

Questa sera, lunedì 7 marzo 2022, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021-2022. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 7 marzo.

Anticipazioni

La Jeru capanna, come amano chiamarla i fan su Twitter, non può che essere al centro della puntata di oggi. Stando alle anticipazioni, Alfonso Signorini sa qualcosa in più di ciò che noi possiamo solo dedurre dai pochi filmati a disposizione. È possibile che la produzione abbia dei video inediti che sono sfuggiti anche ai telespettatori più nottambuli, dettagli dove la verità su cosa è accaduto sotto la capanna di coperte tra Jessica e Barù può essere finalmente svelato. Le ultime notizie sul Gf Vip ci mostrano, infatti, una curiosità morbosa da parte degli altri concorrenti che indagano su cosa possa essere accaduto tra i due. Dobbiamo dire addio ai Jeru per dare il benvenuto ad una nuova coppia o a dei buoni amici? Intanto Miriana, durante il Trap party di sabato sera, si è messa in disparte partecipando pochissimo per poi ritirarsi in stanza al momento delle danze. Si sentiva inadeguata ad un certo tipo di festa, anche se è stata assolutamente senza eccessi, mentre ha ribadito di non aver voglia di avere a che fare con determinate persone. La Trevisan e per molti una delle papabili vincitrici, soprattutto stando al parere di altri concorrenti all’interno della casa. Sarà così? Vedremo…

Streaming e tv

